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Мурманская область. Арктика (16+)26.09.22 10:30

Нефтяные цены продолжают снижаться, доллар и евро сегодня умеренно растут

Нефтяные цены продолжают снижаться сегодня утром после обвала до январских минимумов в конце прошлой недели. За минувшую неделю Brent потерял 5,7% стоимости, WTI - 7,1%, причём обе марки завершили торги на минимальных отметках с января.

Как пишет finmarket.ru, главная причина недавнего падения цен на нефть - опасения мировой рецессии, затронувшие все финансовые рынки, обрушившие акции и вызвавшие рост доходности облигаций, а также укрепление доллара, пишет «MarketWatch». «Нефть упала заодно с остальными финансовыми рынками, поскольку трейдеров охватили страхи значительной рецессии, - сказал финансовый директор «Velandera Energy Partners» Маниш Радж. - Огромная геополитическая напряженность, рекордная за десятилетия инфляция и растущий доллар определенно поспособствуют снижению спроса на нефть».

Трейдеры также следят за обсуждением нового пакета антироссийских санкций, которые могут затронуть нефтегазовый сектор, отмечает «CNBC».

«Большой вопрос для прогнозирования цен на нефть на ближайшие несколько кварталов заключается в том, как ожидаемое снижение спроса будет накладываться на санкции ЕС. Рынку всё ещё будет трудно найти замену российской нефти», - написал аналитик «Commonwealth Bank» Вивек Дхар, ожидающий, что Brent может вернуться к отметке $100 за баррель в IV квартале.

Торги на Московской бирже доллар и евро начали сегодня умеренным ростом, рубль снижался к бивалютной корзине из-за паления цен на нефть и негативной динамики на мировых рынках.

Как сообщает Московская биржа, курс рубля в начале торгов понедельника умеренно снижается к доллару после ощутимого роста в пятницу, курс евро в свою очередь скакнул на самом старте торгов, но вернулся к уровню закрытия пятницы. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.06 мск повышается на 17 копеек, до 58,09 рубля. Курс евро на старте торгов подскакивал на 2,47 рубля, до 58,77 рубля, но сейчас торгуется у уровня предыдущего закрытия, на уровне 56,30 рубля.

Курс юаня теряет 3 копейки, 8,06 рубля.

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