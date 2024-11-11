Нефтяные цены продолжают снижаться, курс доллара США умеренно укрепляется

Сегодня нефтяные цены продолжают снижаться после падения в пятницу.

Как пишет finmarket.ru, давление на рынок продолжают оказывать опасения по поводу экономики Китая - крупнейшего мирового импортера нефти.

Опубликованные в субботу данные показали дальнейшее замедление инфляции и падение цен производителей в КНР в октябре, что подчеркивает дефляционные риски.

В пятницу от китайских властей также ждали новых мер стимулирования потребления, однако их не последовало.

На этой неделе внимание трейдеров направлено на нефтяные отчёты и прогнозы ОПЕК, Международного энергетического агентства (МЭА) и Минэнерго США.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно укрепляется относительно евро и фунта стерлингов, заметно растёт к иене.

На этой неделе основное внимание трейдеров направлено на публикацию данных о потребительских ценах в США в октябре, которая состоится в среду.

Консенсус-прогноз, представленный «Trading Economics», предполагает замедление годовой инфляции до 2,4% с 2,6% в сентябре и сохранение месячной на уровне 0,2%.

Базовая инфляция (без учёта стоимости продуктов питания и энергоносителей) ожидается на уровне 3,3% и 0,3% соответственно - как и месяцем ранее.

По состоянию на 9.25 мск за евро давали $1,0715 по сравнению с $1,0718 на закрытие прошлой сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,66/98,96 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 141 копеек, средний курс продажи упал на 28 копеек. Лучшие курсы покупки составили 97,05-96,95 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 98,35-98,45 рубля за доллар.

Китайский юань повышается в самом начале торгов на Московской бирже, рубль немного дешевеет на фоне незначительных изменений на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,585 рубля (+1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,9 копейки ниже уровня действующего официального курса.