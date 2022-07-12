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Мурманская область. Арктика (16+)12.07.22 10:30

Нефтяные цены продолжили снижение, доллар дорожает

Нефтяные цены снижаются в ходе азиатских торгов на опасениях сокращения спроса на топливо в Китае, где фиксируется рост заболеваемости коронавирусом.

Как сообщает finmarket.ru, власти Китая фиксируют рост новых случаев заболеваний COVID-19 и принимают меры для сдерживания распространения инфекции. По данным «Trading Economics», ограничения на передвижения так или иначе затронули уже более 30 млн китайцев. Участники рынка опасаются, что новая вспышка коронавируса может привести к сокращению спроса на топливо в крупнейшем импортере углеводородов в мире.

Рынок также ждёт визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Байден, как ожидается, встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а также с лидерами других арабских стран, включая Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.

Президент США, как ожидается, затронет вопрос наращивания добычи нефти в регионе, однако, даже если ему удастся заручиться такими обещаниями, последствия для рынка могут оказаться незначительными, поскольку резервные мощности государств ОПЕК ограничены.

Кроме того, трейдеры с опасением восприняли данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) о том, что число длинных позиций во фьючерсах на Brent и WTI на минувшей неделе упало до минимума с 2020 года.

В ходе сегодняшних торгов курс евро впервые за 20 лет упал до паритета к доллару США на опасениях, что кризис в европейской экономике может оказаться более значительным, чем в Соединенных Штатах. Доллар дорожает в последнее время, поскольку трейдеры считают американскую валюту защитным активом, который поможет сберечь капитал в случае рецессии в глобальной экономике, пишет «Trading Economics».

Кроме того, поддержку доллару оказывают ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) в июле снова повысит ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов с целью сдержать рекордную за 40 лет инфляцию.

Сегодня утром рубль торгуется в негативной зоне: слабеет к доллару и евро. Как сообщает Московская биржа, курс доллара расчётами «завтра» на 10.08 мск рос на 25 копеек, до 59,15 рубля, евро — на 2 копейки, до 59,25 рубля.

 

 

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