Нефтяные цены продолжили снижение, курс рубля колеблется на фоне противоречивых факторов

Нефтяные цены снижаются сегодня в ходе торгов утром, при этом нефтяные фьючерсы могут завершить в минусе четвертый месяц подряд.

Как пишет finmarket.ru, нефтяные рынки находятся под давлением с июня на фоне ужесточения денежно-кредитной политики многих крупнейших центробанков, что вызывает опасения по поводу рецессии в мировой экономике и ослабления спроса, пишет «Trading Economics».

Дополнительное негативное влияние на котировки оказывает рост доллара.

Цены на нефть могут впервые продемонстрировать квартальный спад с первого квартала 2020 года.

Тем временем внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о значительном сокращении добычи нефти из-за падения цен.

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов пятницы перешёл к слабому снижению к доллару после позитивного открытия и растёт к евро. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.07 мск увеличивается на 9 копеек, до 57,3 рубля, евро теряет 5 копеек, до 55,42 рубля, юань растёт на 1 копейку, до 8,13 рубля.

В начале торгов на Московской бирже изменения доллара США и евро были незначительными, рубль колебался относительно бивалютной корзины на фоне противоречивых факторов: негативной внешней конъюнктуры и поддержки за счёт продаж валютной выручки экспортерами в условиях ограниченного спроса на валюту со стороны импортёров.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подросла на 2,61 копейки, евро - на 45,11 копейки.