Нефтяные цены растут, доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов

Нефтяные цены растут сегодня утром в преддверии заседания ОПЕК+ на выходных.

Как сообщает finmarket.ru, министерская встреча стран ОПЕК+ состоится в Вене 4 июня и, по мнению управляющего партнера «Tyche Capital Advisors» Тарика Захира, может повлиять на рынок в случае принятия решения о дальнейшем сокращении добычи. Эксперт заявил сетевому изданию «MarketWatch», что не исключает возможности дополнительного снижения добычи и отметил ожидаемо высокие котировки на рынке, несмотря на данные о запасах в США.

Накануне американское министерство энергетики сообщило об увеличении коммерческих запасов нефти на прошлой неделе на 4,49 млн баррелей - до 459,66 млн баррелей.

Товарные резервы бензина снизились на 207 тысяч баррелей и составили 216,07 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 985 тысяч баррелей, до 106,66 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения резервов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 80,62 рубля (-13,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 34,57 копейки ниже уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 80,7086 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар потерял 4,89 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 6,27 копейки и составил 86,8952 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 25,71 копейки, евро подорожал на 31,88 копейки.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов, стабилен в паре с иеной.