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Мурманская область. Арктика (16+)03.03.25 10:30

Нефтяные цены растут, доллар США дешевеет к основным мировым валютам

Нефтяные цены растут с утра, трейдеры оценивают данные о состоянии китайской промышленности.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале увеличился до 50,2 пункта по сравнению с 49,1 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Это максимальный уровень за три месяца. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,9 пункта, по данным «Trading Economics».

Как отмечает finmarket.ru, эта статистика усиливает оптимизм в отношении перспектив спроса на топливо, пишет «Trading Economics».

В понедельник аналогичный индекс будет опубликован в США.

А в это время доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов утром в понедельник.

Давление на американскую валюту оказывают заявления министра торговли США Говарда Латника. В воскресенье он отметил, что готовящиеся пошлины страны в отношении Мексики и Канады остаются «текучими». «Trading Economics» называет это сигналом того, что они могут оказаться ниже предлагавшихся 25%.

Несмотря на это, трейдеры продолжают ожидать укрепления доллара по мере развития торговой войны, что, в свою очередь, может подстегнуть инфляцию и удержать Федеральную резервную систему (ФРС) от дальнейшего снижения ставок.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,3/95,2 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 17 копеек, средний курс продажи вырос на 116 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,9-90,8 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 92,3-92,4 рубля за доллар.

Китайский юань немного повышается на Московской бирже утром в понедельник, рубль слабеет в рамках коррекции после сильного роста в феврале. На предыдущей неделе рубль обновил максимум с конца августа, а в целом за февраль его укрепление в паре с юанем составило более 9%. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,143 рубля (+2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,76 копейки выше уровня действующего официального курса.

О том, как ФРС оценивает ситуацию в американской экономике на уровне регионов, станет известно в среду, когда регулятор опубликует обзор «Beige Book» («Бежевая книга»).

Также на его денежно-кредитную политику могут повлиять данные о безработице в стране за февраль, публикация которых запланирована на пятницу.

По состоянию на 9.22 мск за евро давали $1,0413 по сравнению с $1,0375 на закрытие предыдущей сессии. Поддержку европейской валюте оказывает оптимизм в отношении разрешения конфликта на Украине.

 

 

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