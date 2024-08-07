Нефтяные цены растут, доллар США укрепляется к евро и иене

Нефтяные цены растут с утра после небольшого повышения по итогам предыдущей сессии.

Как сообщает finmarket.ru, внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на ситуации на Ближнем Востоке, рынки ждут атаки Ирана на Израиль после недавнего убийства в Тегеране главы «ХАМАС» Исмаила Хании.

«Если ситуация на Ближнем Востоке вспыхнет, и это повлияет на поставки нефти из региона, цены быстро пойдут вверх», - отмечает аналитик «Commerzbank» Карстен Фритш.

Давление на нефтяной рынок по-прежнему оказывают опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть, учитывая сигналы ослабления экономик Китая и США.

Статданные, опубликованные сегодня, показали замедление темпов роста в КНР в июле при более существенном, чем ожидалось, повышении импорта.

В среду Минэнерго США обнародует еженедельный отчёт о запасах энергоносителей в стране на прошлой неделе. Оценки Американского института нефти, опубликованные накануне, показали незначительное повышение резервов нефти в Штатах - на 180 тысяч баррелей.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро и иене, слабо дешевеет к фунту стерлингов.

Опасения трейдеров, связанные с возможностью экстренного снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС), сошли на нет благодаря позитивным статданным по экономике США, а также заявлениям представителей американского ЦБ. Это поддерживает доллар.

В понедельник DXY упал до минимума за 7 месяцев на фоне обвала мировых рынков, вызвавших опасения, что Федрезерв может провести дополнительное заседание на этой неделе для снижения ставки.

Глава Федерального резервного банка Чикаго Остана Гулсби, однако, дал понять, что ФРС не намерена чрезмерно остро реагировать на слабые июльские данные о безработице в США

Во вторник главный исполнительный директор «Goldman Sachs Group Inc.» Дэвид Соломон заявил, что не ожидает снижения ставки ФРС ранее сентября.

Тем не менее, рынок теперь ждёт уменьшения ставки в сентябре на 50 базисных пунктов (б.п.), а не на 25 б.п., как это было ранее.

По состоянию на 9.45 мск за евро давали $1,0914 по сравнению с $1,0931 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,86/87,64 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 1 копейку, средний курс продажи упал на 62 копейки. Лучшие курсы покупки составили 86,2-86,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 87,18-87,28 рубля за доллар.

Китайский юань снижается в начале торгов на Московской бирже, рубль дорожает на фоне стабильной нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,8285 рубля (-2,15 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,95 копейки выше уровня действующего официального курса.