Нефтяные цены растут, доллар укрепляется к основным валютам

Нефтяные цены растут сегодня утром на новых сигналах напряженности на Ближнем Востоке.

Израиль нанёс удары в воскресенье вечером по пяти военным объектам в центральной Сирии, сообщают сирийские СМИ. Нападение совершили три группы, целью которых были военные объекты в Мисьяфе в центре страны.

Как пишет finmarket.ru, ссылаясь на сирийское агентство «SANA», в результате предполагаемых израильских ударов в центральной Сирии погибли по меньшей мере четыре человека,15 получили ранения.

Кроме того, на прошлой неделе восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающие нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки и планировавшие постепенно сворачивать ограничения с октября, отложили это решение на два месяца.

Согласно новому графику, ранее планировавшиеся объёмы производства просто смещаются на два месяца вперед. Таким образом, рост добычи начнётся в декабре 2025 года. При этом ОПЕК+ снова подтверждает, что в зависимости от ситуации на рынке план наращивания может быть приостановлен или «развернут вспять».

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США растёт в парах с евро, иеной и фунтом стерлингов.

На этой неделе внимание инвесторов направлено на отчёт минтруда США о динамике потребительских цен в стране в августе, который будет опубликован в среду. Эти данные могут повлиять на траекторию процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

Время для снижения базовой ставки уже пришло, однако американскому ЦБ следует делать это осторожно, считает член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер.

Решительное сокращение ставки будет необходимо, однако только в том случае, если этого потребуют статданные, сказал Уоллер, слова которого приводит «MarketWatch».

Августовский отчёт по американскому рынку труда, опубликованный в пятницу, показывает, что экономика США продолжает расти сдержанными темпами, отметил он.

Количество рабочих мест в Штатах в прошлом месяце увеличилось на 142 тысячи, сообщило министерство труда страны. Эксперты в среднем ожидали повышения на 165 тысяч. Согласно пересмотренным данным, в июле число рабочих мест выросло всего на 89 тысяч, а не на 114 тысяч, как сообщалось ранее.

Минтруд переоценил с понижением данные о рабочих местах не только за июль, но и за июнь (на 61 тысячу). С учётом пересмотра, общий рост числа рабочих мест за эти два месяца был на 86 тысяч меньше, чем сообщалось ранее. Безработица в Штатах в августе снизилась до 4,2% с июльских 4,3%.

«Опубликованные данные подтверждают долгосрочную тенденцию к ослаблению рынка труда, которое согласуется с умеренным ростом экономической активности», - сказал Уоллер в ходе выступления в Университете Нотр-Дам.

«Несмотря на очевидное охлаждение рынка труда, те свидетельства, которые я вижу, не говорят о том, что экономика США находится в рецессии или обязательно движется к рецессии», - заявил он.

Следующее заседание Федрезерва состоится 17-18 сентября. Участники рынка уверены, что центробанк снизит ставку, причём допускают 29-процентную вероятность её снижения сразу на 50 базисных пунктов. Месяц назад она оценивалась в 51%.

По состоянию на 9.34 мск за евро давали $1,1067 по сравнению с $1,1084 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,83/94,44 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 49 копеек, средний курс продажи вырос на 245 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90-89,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 91-91,1 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает на Московской бирже утром в понедельник, рубль слабеет в ожидании ключевых событий недели. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,6565 рубля (+3,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 11,78 копейки выше уровня действующего официального курса.