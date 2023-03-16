Нефтяные цены растут, курс евро к доллару поднимается

Нефтяные цены растут сегодня утром, поднимаясь с достигнутых накануне минимумов с декабря 2021 года.

Как сообщает finmarket.ru, падение нефтяных котировок было вызвано опасениями, что проблемы банковского сектора на фоне роста процентных ставок могут привести к глобальной рецессии, пишет «MarketWatch».

Кроме того, обнародованные накануне данные минэнерго США указали на рост запасов нефти на минувшей неделе на 1,55 млн баррелей. Повышение было зафиксировано по итогам 11-й недели из последних 12.

Резервы бензина снизились на 2,06 млн баррелей, дистиллятов - на 2,54 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,62 млн баррелей и дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США стабилен в самом начале торгов, рубль не менялся, находясь под воздействием противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 76,07 рубля (+8,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 32,43 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 76,0354 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подрос на 5,04 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 38,72 копейки и составил 80,6147 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 28,97 копейки, евро потерял 26,16 копейки.

Курс евро к доллару в четверг утром поднимается, следует из данных торгов. Рынки ожидают решения Европейского центрального банка по ключевой ставке после волатильности банковского сектора.