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Мурманская область. Арктика (16+)27.01.23 10:30

Нефтяные цены растут, но курс рубль немного снижается

 

 

Нефтяные цены растут сегодня на оптимизме в отношении перспектив спроса благодаря сигналам увеличения потребления энергоносителей в Китае и данным о более слабом, чем ожидалось, замедлении темпов роста ВВП США.

Как сообщает finmarket.ru, «Trafigura Group», один из крупнейших сырьевых трейдеров в мире, видит «большой потенциал роста» для нефтяного рынка, отмечая высвобождение отложенного спроса вслед за снятием карантинных ограничений в Китае.

Статданные из США, опубликованные в четверг, показали, что американская экономика остаётся гибкой, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Согласно предварительным данным министерства торговли, ВВП в четвертом квартале увеличился на 2,9% в пересчёте на годовые темпы после подъёма на 3,2% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит «Trading Economics», предполагал ослабление экономического роста до 2,6%.

Более существенное ослабление темпов экономического роста в Штатах, однако, может произойти раньше, чем ожидают инвесторы, предупреждает Крис Гризанти, отвечающий за стратегию на фондовом рынке в «MAI Capital Management».

«Ключевыми темами для нефтяного рынка в этом году будут ситуация в Китае и снижение поставок из России наряду с ожиданиями экономического спада, - отмечает аналитик «RHB Investment Bank Bhd» Шон Лим, мнение которого приводит «Bloomberg». - По нашим прогнозам, средняя цена Brent в первом квартале будет составлять около $85 за баррель».

Накануне агентство сообщило со ссылкой на источники, что власти ЕС рассматривают возможность введения потолка цен на поставляемое из России дизельное топливо на уровне $100 за баррель.

Доллар США в самом начале торгов на Московской бирже чуть подрастал, рубль немного терял на фоне завершившегося налогового периода января.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 69,4975 рубля (+23,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 37,12 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 69,3198 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подрос на 5,48 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке снизился на 2,87 копейки - до 75,4038 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта прибавила 19,35 копейки, евро - 6,9 копейки.

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