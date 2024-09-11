Нефтяные цены растут после обвала, средний курс покупки/продажи наличного доллара тоже

Сегодня утром нефтяные цены растут после обвала накануне до минимумов с декабря 2021 года, Brent торгуется выше $70 за баррель.

Как пишет finmarket.ru, негативными факторами для нефтяного рынка накануне стали слабые статданные из Китая, который является крупнейшим импортером нефти в мире, и ухудшение прогнозов мирового спроса на нефть от ОПЕК.

Объём китайского импорта в августе вырос всего на 0,5% после подъёма на 7,2% месяцем ранее, тогда как аналитики в среднем ожидали увеличения на 2-2,5%.

Тем временем ОПЕК понизила прогноз роста спроса на сырьё в 2024 году на 80 тысяч баррелей в сутки - до 2,03 млн б/с. Ранее ожидалось повышение спроса на 2,11 млн б/с. Кроме того, альянс ожидает, что предложение нефти из стран, не входящих в сделку ОПЕК+, в 2024 году увеличится на 1,23 млн баррелей в сутки, в 2025 году - ещё на 1,1 млн б/с.

«Нефть продолжает дешеветь на слабых прогнозах спроса, что вызвано как сезонными, так и циклическими факторами, - сказал глава аналитического отдела в «Third Bridge» Питер Макнелли. - В то же время плохие экономические новости, в частности из Китая, оказали давление даже на самые пессимистичные прогнозы».

Внимание трейдеров также направлено на еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в 17.30 мск в среду. Опрошенные «Trading Economics» аналитики прогнозируют, что новые сведения укажут на рост запасов нефти на прошлой неделе на 900 тысяч баррелей.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали падение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 2,79 млн баррелей.

Внимание рынка также направлено на шторм «Франсин», который усилился до урагана I категории и движется в сторону побережья Луизианы. Ряд крупных нефтедобывающих компаний уже приостановили работу своих вышек в Мексиканском заливе, и есть опасения, что ураган может нарушить работу НПЗ на побережье.

Сегодняшние торги российский рынок акций начал в зелёной зоне вслед за отскочившей после падения нефтью, но на фоне ухудшение внешней фондовой конъюнктуры.

По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились; DAX потерял процент. Фондовая Америка завершила торги разнонаправленными изменениями индексов.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов повысились на 0,4% и составили 2682,17 пункта и 927,33 пункта соответственно.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,43/93,22 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 34 копейки, средний курс продажи вырос на 69 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,2-90,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 91,2-91,3 рубля за доллар.