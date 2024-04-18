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Мурманская область. Арктика (16+)18.04.24 10:30

Нефтяные цены сегодня слабо растут, к официальному курсу американская валюта подешевела, евро подорожал

Нефтяные цены слабо растут сегодня утром, немного восстанавливаясь после падения до трёхнедельных минимумов днем ранее.

Как пишет finmarket.ru, накануне министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,74 млн баррелей. Рост фиксируется четвертую неделю подряд.

Также на нефть давят опасения, что Федрезерв будет удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне дольше, чем ожидает рынок, и неопределенные прогнозы для экономики и спроса на нефть в Китае, отмечает «MarketWatch».

«Тревоги по поводу прогнозов мирового спроса снова вернулись на повестку дня после публикации ряда слабых статданных из Китая», - написал старший аналитик «Trade Nation» Дэвид Моррисон.

Тем временем власти США приняли решение вернуть санкции в отношении Венесуэлы, касающиеся в том числе экспорта нефти, поскольку президент страны Николас Мадуро не выполнил обещания обеспечить проведение честных и свободных выборов. Санкции вступят в силу в четверг, при этом в течение 45 дней будет действовать переходный период, в течение которого компании смогут продолжать выполнять условия заключенных ранее контрактов.

По данным Московской биржи, доллар едва заметно снижался в самом начале торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 94,22 рубля (-5 копеек к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 10,42 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжал дешеветь, евро при этом дорожал.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 94,2554 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар потерял 1,46 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 26,75 копейки и составил 100,66 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 6,88 копейки, евро подорожал на 38,13 копейки.

 

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