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Мурманская область. Арктика (16+)25.09.24 10:30

Нефтяные цены слабо опускаются, курс доллара США умеренно снижается относительно евро

Сегодня утром нефтяные цены слабо опускаются после активного роста по итогам прошлой сессии.

Как сообщает finmarket.ru, существенную поддержку нефтяному рынку - и другим рынкам сырья - накануне оказали объявленные Китаем масштабные меры стимулирования местной экономики. «Стимулы - хорошая новость для спроса на нефть, который в последние три месяца был слабее, чем ожидалось, особенно в Китае», - отметил Клаудио Галимберти из «Rystad Energy».

Другими факторами, подтолкнувшими цены вверх, стали рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке и перспектива образования еще одного урагана в Мексиканском заливе, добавил эксперт.

«Несмотря на недавний отскок котировок, мы считаем, что текущие цены не вполне отражают вероятность полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Многие участники рынка не рассматривают всерьёз угрозу перебоев поставок из региона», - написала аналитик «RBC Capital Markets» Хелима Крофт.

В понедельник армия Израиля начала операцию «Стрелы севера», в рамках которой ВВС наносят удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. В частности, ЦАХАЛ атакует дома местных жителей, в которых, по данным армии, может храниться оружие группировки. В результате удара был убит командующий ракетными силами «Хезболлы» Ибрагим Кубаиси. Как сообщает «CNN» со ссылкой на ливанские источники, число жертв израильских атак уже превысило 550 человек.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно снижается относительно евро, незначительно растёт в паре с фунтом стерлингов и укрепляется к иене.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре упал до 98,7 пункта, сообщила накануне исследовательская организация «Conference Board».

Сегодня будет обнародована статистика по продажам новостроек в США, а позднее на этой неделе трейдеры ждут публикации окончательных данных о динамике ВВП США за II квартал и отчёта о доходах и расходах американцев за август.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,83/93,23 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 21 копейку, средний курс продажи упал на 71 копейку. Лучшие курсы покупки составили 91,7-91,6 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 92,7-92,8 рубля за доллар.

Китайский юань немного подрастает на Московской бирже утром в среду, рубль понижается на фоне негативной динамики цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,1325 рубля (+0,6 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,35 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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