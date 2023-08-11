Нефтяные цены слабо опускаются, курс рубля следует за ними
Сегодня утром нефтяные цены слабо опускаются после резкого снижения накануне. Ранее на этой неделе обе марки обновили многомесячные максимумы. Несмотря на снижение накануне, они могут завершить в плюсе седьмую неделю подряд на ожиданиях дефицита топлива на мировом рынке.
«Рынок нефти был перекуплен после ралли на протяжении многих недель, однако сокращение добычи странами ОПЕК+ и улучшение прогнозов спроса остаются позитивными факторами», - отметила аналитик «CMC Markets» Тина Тенг.
Как пишет finmarket.ru, тем временем ОПЕК оставила в силе прежний прогноз, предусматривавший рост мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,44 млн баррелей в сутки - до 102,01 млн б/с. В следующем году он увеличится ещё на 2,25 млн б/с и достигнет 104,25 млн б/с, ожидает организация. «Прогнозируется, что в 2024 году устойчивый глобальный экономический рост на фоне продолжающихся улучшений в Китае приведёт к увеличению потребления нефти», - считают в ОПЕК.
По данным Московской биржи, доллар США незначительно менялся в самом начале торгов, рубль почти стабилен в ожидании новых стимулов к движению.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 97,52 рубля (+5,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 23,56 копейки выше уровня действующего официального курса.
К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 97,6837 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подорожал на 22,62 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 9,6 копейки и составил 107,454 рубля.
К официальному курсу американская валюта подорожала на 40,43 копейки, евро - на 29,77 копейки.
В пятницу юань снизился против доллара США до минимума за месяц, хотя и оставался в узком диапазоне. Давление на него оказали усугубившиеся проблемы сектора недвижимости, которые омрачают перспективы китайской экономики в целом.