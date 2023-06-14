Нефтяные цены слабо поднимаются, доллар США незначительно укрепляется к евро и фунту стерлингов

Нефтяные цены слабо поднимаются сегодня после скачка более чем на 3% по итогам предыдущей сессии. Росту котировок накануне способствовало снижение одной из ключевых процентных ставок Народным банком Китая (НБК), а также сообщения о том, что Пекин готовит дополнительные меры стимулирования экономической активности в стране.

«Движение Китая к новым стимулам обеспечивает поддержку нефтяному рынку, - отмечает аналитик «Schneider Electric» Робби Фрейзер, слова которого приводит «Market Watch». - Снижение ключевой процентной ставки китайским ЦБ даёт надежду на то, что смягчение политики может трансформироваться в более мощный экономический рост в этом году».

НБК вчера снизил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО до 1,9% с 2%.

Как пишет finmarket.ru, поддержку нефтяному рынку также оказало сообщение «Bloomberg» о том, что власти США планируют пополнить стратегический нефтяной резерв на 12 млн баррелей в этом году.

Внимание трейдеров в среду направлено на заседание Федеральной резервной системы. Инвесторы рассчитывают, что существенное ослабление инфляции позволит ФРС сделать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики и сохранить базовую процентную ставку неизменной (на уровне 5-5,25%) на заседании 13-14 июня, отмечает «Market Watch».

По данным Московской биржи, доллар США незначительно изменялся в самом начале торгов, рубль был стабилен в ожидании новых стимулов к движению, в том числе в преддверии открывающегося сегодня Петербургского международного экономического форума-2023.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 84,39 рубля (+9 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 74,95 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 84,5139 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подорожал на 21,39 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 21,25 копейки и составил 91,1475 рубля.

К официальному курсу американская валюта подскочила на 87,34 копейки, евро - на 75,85 копейки. К 9.056 курс доллара на Московской бирже поднялся выше 85 рублей, впервые с 4 апреля прошлого года, следует из данных торговой площадки.

Доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов на торгах в среду, незначительно дешевеет в паре с иеной. Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы, итоги которого будут подведены в 21.00 мск.