Нефтяные цены слабо поднимаются, курс доллара США слабо меняется в парах с евро и фунтом стерлингов

Нефтяные цены слабо поднимаются сегодня утром, но завершают неделю в минусе и вблизи многомесячных минимумов на опасениях по поводу мировой экономики и спроса на топливо.

Как сообщает finmarket.ru, накануне 8 стран ОПЕК+, добровольно сокращающие нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки и планировавшие постепенно сворачивать ограничения с октября, отложили это решение на два месяца.

Согласно новому графику, ранее планировавшиеся объёмы производства просто смещаются на 2 месяца вперед. Таким образом, рост добычи начнётся в декабре 2025 года. При этом ОПЕК+ снова подтверждает, что в зависимости от ситуации на рынке план наращивания может быть приостановлен или «развернут вспять».

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6,873 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики. Падение фиксируется по итогам девятой недели из последних десяти и оказалось максимальным с конца июня. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,1 млн баррелей, по данным «Trading Economics».

«Цены на нефть в четверг существовали в отрыве от реальных данных по спросу и предложению», - сказал старший рыночный аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн. По его словам, рынок тревожит пятничный отчёт о рынке труда США и перспектива более резкого, чем ожидалось, замедления американской экономики.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется в парах с евро и фунтом стерлингов, но активно снижается к японской иене.

Инвесторы с нетерпением ждут данных о состоянии рынка труда в Штатах в августе, которые будут опубликованы в 15.30 мск. Аналитики в среднем прогнозируют, что они укажут на снижение безработицы до 4,2% с 4,3% в июле, а также на ускорение прироста числа рабочих мест до 160 тысяч со 114 тысяч

За данными по рынку труда внимательно следит Федеральная резервная система (ФРС), следующее заседание которой состоится 17-18 сентября. Участники рынка практически полностью уверены в том, что Федрезерв снизит ставку в сентябре, причём допускают примерно 33-процентную вероятность, что снижение составит сразу 50 базисных пунктов.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби в интервью «MarketWatch» заявил, что долгосрочный тренд в статданных по инфляции и рынку труда США подтверждает необходимость скорого понижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) и ещё нескольких снижений после этого.

«Тренд указывает на то, что инфляция существенно замедляется, а рост безработицы ускоряется, - сказал он. - Вполне ясно, что нам предстоит не только вскоре понизить ставку, но делать это неоднократно в течение ближайших 12 месяцев».

По состоянию на 9.47 мск за евро давали $1,1117 по сравнению с $1,1111 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,74/92,74 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 36 копеек, средний курс продажи вырос на 75 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,2-90,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 90,89-90,99 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает в начале торгов на Московской бирже, рубль слабеет после сильного коррекционного повышения накануне. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,531 рубля (+3,2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,56 копейки выше уровня действующего официального курса.