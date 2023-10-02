Нефтяные цены слабо повышаются, а курс доллара и евро растут значительно

Нефтяные цены слабо повышаются сегодня утром. Как пишет finmarket.ru, опасения, связанные с потенциальной нехваткой предложения на рынке, поддерживали стоимость нефти в сентябре. Многие аналитики по-прежнему уверены, что цены продолжат двигаться вверх, к отметке в $100 за баррель, отмечает «Market Watch».

Brent подорожал на 9,7% в минувшем месяце и на 27,3% по итогам III квартала, WTI - соответственно на 8,6% и 28,5%.

«Импульс к росту цен, связанный с опасениями дефицита предложения на рынке, исчерпал себя к концу прошлой недели, - считает основатель «Vanda Insights» Вандана Хари. - Сейчас, вероятно, будет фаза консолидации, пока не появится новых рыночных драйверов».

На этой неделе (2-5 октября) в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт 27-я международная нефтегазовая выставка и конференция «ADIPEC 2023», в ходе которой могут прозвучать новые сигналы о том, чего ждать нефтяному рынку в ближайшее время. Среди спикеров на конференции - генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

По данным Московской биржи, доллар США чуть подрастал в самом начале торгов, рубль был стабилен на фоне низкой активности участников валютного рынка - часть азиатских бирж закрыта из-за праздников.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 98,085 рубля (+11,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 67,03 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов рост курса доллара ускорился, евро также дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 98,4453 рубля. По отношению к последней сделке 29 сентября доллар прибавил 47,78 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 47,52 копейки и составил 103,8252 рубля.

К официальному курсу американская валюта подскочила на 1,03 рубля, евро - на 66,21 копейки.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов. Поддержку американской валюте оказало принятие Конгрессом США законопроекта о временном финансировании правительства, позволившего избежать шатдауна, отмечает «Trading Economics».