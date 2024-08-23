Нефтяные цены слабо повышаются, доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов

Нефтяные цены слабо повышаются сегодня утром, но завершают неделю в минусе.

Как сообщает finmarket.ru, давление на рынок оказывают сигналы ослабления темпов роста экономики КНР, а также спада активности в промышленном секторе США. Предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в американском промсекторе в августе снизился до 48 пунктов с 49,6 пункта месяцем ранее, сообщила в четверг «S&P Global», рассчитывающая этот индикатор. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о снижении деловой активности.

Кроме того, трейдеры надеются на снижение напряженности на Ближнем Востоке в результате переговоров о прекращении огня в секторе Газа, которые проводятся при участии США.

«Сейчас цены на нефть снижаются быстрее, чем этого требуют фундаментальные факторы, - отмечается в обзоре «Morgan Stanley». - Однако спрос начнёт опускаться после летнего сезона, а поставки из стран как ОПЕК, так и не ОПЕК в четвертом квартале начнут расти, поэтому мы увидим выравнивание баланса спроса и предложения, которое в 2025 году перейдёт в избыток спроса».

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов.

Внимание рынка приковано к проходящему в Джексон-Хоуле ежегодному экономическому симпозиуму, традиционно организуемому Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити. Сегодня в 17.00 мск на мероприятии выступит председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Он, вероятно, подтвердит в своем выступлении, что Федрезерв готов приступить к смягчению политики в сентябре, отмечает «Trading Economics». При этом Пауэлл вряд ли чётко обозначит, какими будут темпы уменьшения ставки.

По состоянию на 9.10 мск за евро давали $1,1121 по сравнению с $1,1112 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,23/92,43 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 6 копеек, средний курс продажи упал на 4 копейки. Лучшие курсы покупки составили 89,4-89,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 90,7-90,8 рубля за доллар.

Китайский юань слегка повышается в начале торгов на Московской бирже, рубль немного слабеет после сильного роста по итогам предыдущих торгов. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,8415 рубля (+0,15 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 11,52 копейки ниже уровня действующего официального курса.