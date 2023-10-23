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Мурманская область. Арктика (16+)23.10.23 10:30

Нефтяные цены снижаются, а доллар США начал торги умеренным ростом

Нефтяные цены снижаются сегодня утром на фоне некоторого ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Как сообщает finmarket.ru, власти Израиля откладывают начало наземной военной операции в секторе Газа под давлением партнёров из США и Европы, чтобы предоставить переговорщикам больше времени для освобождения удерживаемых в секторе заложников, пишет «Bloomberg».

«Нефть взяла паузу, и переключение внимания на гуманитарную помощь и освобождение заложников говорит о том, что наземная операция может подождать, - отметил рыночный стратег «IG Asia Pte» Йип Джун Ронг. - Это может сдержать риски дальнейшей эскалации, по крайней мере на какое-то время».

Тем временем данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 1 и составило 502 единицы. Число газовых установок увеличилось также на 1, до 118.

По данным Московской биржи доллар США начал торги умеренным ростом, рубль - небольшим снижением после резкого укрепления в пятницу.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 95,5275 рубля (+20,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 37,78 копейки ниже уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 95,4564 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар прибавил 13,64 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 7,83 копейки и составил 100,9308 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 44,89 копейки, евро - на 49,49 копейки.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США демонстрирует умеренный рост к большинству основных мировых валют, инвесторы оценивают заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

А в это время в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» министр финансов России Антон Силуанов заявил, что «у властей есть инструменты влияния на то, чтобы курс рубля был прогнозируемым и устойчивым». Фрагмент этого интервью журналист опубликовал в своём телеграм-канале. «Да, конечно, курс влияет на цены. Для нас, как я все время говорю, важна предсказуемость. В последнее время правительство и президент приняли решение об определенных мерах контроля за возвратом валютной выручки. Думаю, что это один из элементов стабилизации курса. Посмотрим, как он сработает, потому что потребуется время для анализа. В конце концов, у нас есть инструменты для влияния на то, чтобы курс был прогнозируемым и устойчивым», — сказал он.

Министр также ответил на вопрос о том, видит ли он предпосылки в российской экономике для того, чтобы курс рубля резко «улетел». «Я не вижу таких (оснований. — Ред.)», — сказал он.

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