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Мурманская область. Арктика (16+)24.05.22 10:30

Нефтяные цены снижаются, а рубль растёт в начале дня

Нефтяные цены снижаются сегодня на сохраняющихся опасениях падения спроса в Китае из-за жёстких карантинных мер, введённых для сдерживания распространения коронавируса.

Как пишет finmarket.ru, меры поддержки экономики, в том числе, налоговые льготы для компаний и снижение налога на покупку автомобилей, объявленные властями КНР накануне, не впечатлили инвесторов, отмечает агентство «Bloomberg». Аналитики UBS Group AG понизили прогноз роста ВВП Китая на текущий год до 3% с 4,2%, эксперты «JPMorgan «- до 3,7% с 4,3%.

«Высокая неопределенность в отношении перспектив спроса в Китае сохраняется», - отмечает главный аналитик по сырьевому сектору «Australia & New Zealand Banking Group» Дэниел Хайнс.

При этом, введение эмбарго на импорт российской нефти странами Евросоюза пока застопорилось, и это говорит о том, что «мы не увидим санкций в ближайшее время», говорит эксперт.

Администрация президента США Джо Байдена, тем временем, рассматривает возможность высвобождения дизельного топлива из стратегических запасов с целью сдерживания резкого роста цен. При необходимости Штаты могут быстро высвободить порядка 1 млн баррелей дизельного топлива, заявила пресс-секретарь Белого дома Эмили Саймонс.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется относительно евро и фунта стерлингов, дешевеет в паре с иеной. Накануне американская валюта подешевела на 1,2% в паре с евро на заявлении главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард о том, что ставка по депозитам в еврозоне, находящаяся в настоящее время на уровне минус 0,5%, может быть поднята до нулевого уровня к концу сентября.

Рубль растёт в начале дня: доллар тестирует поддержку 57 рублей, евро — 59 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.06 мск падал на 73 копейки, до 57,14 рубля, евро — на 71 копейку, до 59,39 рубля. Минутами ранее доллар опускался до 56,61 рубля (минимума с марта 2018 года), евро — до 58,59 рубля.

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