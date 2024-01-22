Нефтяные цены снижаются, доллар начал торги ростом

Нефтяные цены снижаются сегодня утром после возобновления добычи на крупнейшем месторождении Ливии.

Как сообщает finmarket.ru, Ливийская Национальная нефтяная корпорация в воскресенье сообщила об отмене режима форс-мажора и полноценном возобновлении добычи на месторождении Аш-Шарара, производительность которого достигает 300 тысяч баррелей в сутки. Режим форс-мажора действовал с 7 января из-за акций протеста, которые привели к прекращению поставок с месторождения на экспортный терминал Завия.

По данным Московской биржи, доллар начал торги ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,425 рубля (+22,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 16,46 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Через час торгов рубль продолжал снижаться на фоне усиления напряженности в зоне конфликта России и Украины после обстрела рынка в Донецке.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 88,3435 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подорожал на 14,35 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 17,74 копейки и составил 96,3699 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 24,61 копейки, евро - на 1,36 копейки.