Нефтяные цены снижаются, доллар США слабо меняется в паре с евро

Сегодня утром нефтяные цены снижаются после резкого подъёма днём ранее, вызванного ожиданиями удара Ирана по Израилю.

Как пишет finmarket.ru, накануне Brent обновила максимум с 25 июля, WTI - с 19 июля на опасениях атаки Ирана по территории Израиля в ответ на убийство главы политбюро «ХАМАС» Исмаила Хании в Тегеране.

Израильские военные приведены в наиболее высокую степень готовности в связи с угрозами со стороны Ирана и движения «Хезболла», заявил в понедельник представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари.

В понедельник «Axios» со ссылкой на неназванных израильских и американских чиновников сообщил, что иранские войска в данный момент проявляют такую же активность, как перед атакой на Израиль в апреле.

В свою очередь телеканал «Fox News» со ссылкой на источники сообщил, что атака Ирана на Израиль может произойти в течение ближайших суток.

«Эта и следующая недели будут играть ключевую роль в понимании того, удастся ли избежать дальнейшей эскалации, или же премия с учётом геополитического риска существенно затронет цены на нефть», - отметил глава отдела анализа мировых рынков в «Rystad Energy» Клаудио Галимберти.

В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо меняется в паре с евро, снижается к фунту стерлингов и укрепляется к японской иене.

Завтра Минтруда США обнародует данные о динамике потребительских цен в июле. Опрошенные «Trading Economics» аналитики ждут замедления инфляции до 2,9% с июньских 3%.

В четверг будут опубликованы данные о розничных продажах и промышленном производстве, а в пятницу - данные о строительстве домов и предварительное значение индекса доверия потребителей.

По состоянию на 9.36 мск за евро давали $1,0934 по сравнению с $1,0931 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,66/93,3 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 112 копеек, средний курс продажи вырос на 111 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,1-90 рублей за доллар, лучшие курсы продажи 89,7-89,8 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,9325 рубля (+4,15 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,49 копейки выше уровня действующего официального курса.