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Мурманская область. Арктика (16+)15.12.22 10:30

Нефтяные цены снижаются, доллар США слегка дорожает

Нефтяные цены снижаются утром после уверенного подъёма накануне.

Вчера Международное энергетическое агентство повысило оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 140 тысяч баррелей в сутки (б/с), до 2,3 млн б/с. Прогноз увеличения спроса на 2023 год также был повышен на 100 тысяч б/с, до 1,7 млн б/с. Это дало толчок рынку, пишет «Bloomberg». Как сообщает finmarket.ru, агентство отметило также, что спрос на нефть остаётся относительно устойчивым, особенно в странах, не входящих в ОЭСР.

Между тем Федеральная резервная система ожидаемо подняла процентные ставки на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. При этом в заявлении американского ЦБ говорится, что он планирует и дальше повышать ставки, чтобы денежно-кредитная политика стала ограничительной в достаточной мере для возврата инфляции к 2-процентному целевому показателю. Инвесторы обеспокоены, что жёсткая монетарная политика может вызвать экономический спад и, как следствие, снижение спроса на нефть.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 10,23 млн баррелей - до 424,13 млн баррелей, согласно данным еженедельного доклада министерства энергетики Штатов. Эксперты, опрошенные «Bloomberg», ожидали снижения запасов нефти на 3,5 млн баррелей.

По данным Московской биржи, рубль в начале торговой сессии четверга снижается к доллару, юаню и подрастает к евро: доллар — по 64,25 рубля, юань — по 9,192 рубля, а евро торгуется по 68,2 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.07 мск растёт на 25 копеек — до 64,25 рубля, юаня – на 2,7 копейки, до 9,192 рубля, евро снижается на 12 копеек, до 68,2 рубля.

Доллар США слегка дорожает по отношению к евро, фунту стерлингов и иене на торгах утром в четверг после очередного подъёма ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

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