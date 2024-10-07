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Мурманская область. Арктика (16+)07.10.24 10:30

Нефтяные цены снижаются, доллар США стабилен в паре с евро, дорожает к фунту стерлингов и дешевеет к иене

Нефтяные цены снижаются сегодня утром, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке.

Как пишет finmarket.ru, президент США Джо Байден в 4 октября заявил, что на месте Израиля не стал бы отвечать на ракетную атаку Ирана ударами по нефтяным объектам. «Если бы я был на их месте, я бы искал альтернативные варианты вместо ударов по нефтяным объектам», - заявил он во время пресс-брифинга Белого дома.

Президент отметил, что, насколько ему известно, Израиль ещё не принял решения о том, как именно он планирует ответить на иранский удар.

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен в паре с евро, дорожает к фунту стерлингов и дешевеет к иене.

Количество рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на 254 тысячи, сообщил Минтруд. Это максимальное повышение за полгода. Безработица в прошлом месяце неожиданно снизилась до минимальных за три месяца 4,1% с августовских 4,2%.

Аналитики, опрошенные «Trading Economcis», прогнозировали увеличение числа рабочих мест в сентябре всего на 140 тысяч и безработицу на уровне 4,2%. Респонденты «MarketWatch» предполагали повышение на 150 тысяч и сохранение безработицы на прежнем уровне.

На этом фоне рынки полностью исключили значительное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) на предстоящем в ноябре заседании.

По данным «CME FedWatch», трейдеры с вероятностью 96,5% ждут снижения ставок лишь на 25 базисных пунктов, а не на 50, как на прошлом заседании. Оставшиеся 3,5% вероятности они закладывают на сохранение ставок на прежнем уровне.

Впрочем, ситуацию может изменить новая порция экономических данных на этой неделе. Так, в среду будет опубликован протокол сентябрьского заседания Федрезерва, а в четверг - данные о динамике потребительских цен в Штатах в минувшем месяце.

Аналитики полагают, что месячная инфляция в США в сентябре замедлилась до 0,1% с 0,2% в августе, годовая - до 2,3% с 2,5% при ориентире ФРС в 2%, согласно данным «Trading Economics».

По состоянию на 9.21 мск за евро давали $1,0971 против $1,0974 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,8/98,21 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 13 копейки, средний курс продажи вырос на 109 копеек. Лучшие курсы покупки составили 94,2-94,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 95,4-95,5 рубля за доллар.

Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром в понедельник. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,422 рубля (-2,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,93 копейки выше уровня действующего официального курса.

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