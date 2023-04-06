В Мурманской области отмечается рост количества преступлений и снижение их раскрываемостиМурманская область вошла в число регионов-лидеров по доле городов с комфортной средой для проживания
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)06.04.23 10:30

Нефтяные цены снижаются, китайский юань тоже пошёл вниз против крепнущего доллара США

Нефтяные цены сегодня с утра снижаются. Предыдущие торги котировки завершили слабыми разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали информацию о динамике запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе, а также свежие макроэкономические данные.

Как пишет finmarket.ru, отчёт организации ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в марте увеличилось на 145 тысяч при ожидавшихся 200 тысяч.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте упал до 51,2 пункта по сравнению с 55,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками. Аналитики прогнозировали менее значительное сокращение - в среднем до 54,5 пункта.

«Мы начинаем видеть всё больше признаков того, что американская экономика движется к рецессии», - написал аналитик «OANDA» Эдвард Мойя.

Ухудшение экономической ситуации может вызвать сокращение спроса на топливо, отмечают эксперты.

По данным Московской биржи, доллар США сегодня практически не менялся в самом начале торгов, рубль сохранял тормозящий эффект в районе минимальных отметок. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 79,84 рубля (0 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 33,89 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 79,8026 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар потерял 3,24 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 12,81 копейки и составил 87,1644 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 30,65 копейки, евро - на 6,9 копейки.

В четверг китайский юань снизился против крепнущего доллара США. Инвесторы с нетерпением ждут выхода данных по занятости в США, по которым можно будет судить о дальнейшей траектории процентных ставок ФРС.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работоспособного населения в Мурманской области становится всё меньше
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Комментарий к новости:Депутаты проголосовали за присвоение двум ЗАТО - Североморску и Заозерску - почётного звания «Город морской доблести»
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире15:55«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)16:05«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В лидерах по росту цен в магазинах Мурманской области – картофель, а в России - огурцы-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены снижаются, китайский юань тоже пошёл вниз против крепнущего доллара США-PRO Энергетику (18+)Безопасность объектов ТЭК на контроле регионального Минэнерго и ЖКХ-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Работодателям запретят расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика