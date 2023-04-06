Нефтяные цены снижаются, китайский юань тоже пошёл вниз против крепнущего доллара США

Нефтяные цены сегодня с утра снижаются. Предыдущие торги котировки завершили слабыми разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали информацию о динамике запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе, а также свежие макроэкономические данные.

Как пишет finmarket.ru, отчёт организации ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в марте увеличилось на 145 тысяч при ожидавшихся 200 тысяч.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте упал до 51,2 пункта по сравнению с 55,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками. Аналитики прогнозировали менее значительное сокращение - в среднем до 54,5 пункта.

«Мы начинаем видеть всё больше признаков того, что американская экономика движется к рецессии», - написал аналитик «OANDA» Эдвард Мойя.

Ухудшение экономической ситуации может вызвать сокращение спроса на топливо, отмечают эксперты.

По данным Московской биржи, доллар США сегодня практически не менялся в самом начале торгов, рубль сохранял тормозящий эффект в районе минимальных отметок. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 79,84 рубля (0 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 33,89 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 79,8026 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар потерял 3,24 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 12,81 копейки и составил 87,1644 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 30,65 копейки, евро - на 6,9 копейки.

В четверг китайский юань снизился против крепнущего доллара США. Инвесторы с нетерпением ждут выхода данных по занятости в США, по которым можно будет судить о дальнейшей траектории процентных ставок ФРС.