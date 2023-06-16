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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.23 10:30

Нефтяные цены снижаются, курс доллара растёт к другим основным валютам

Нефтяные цены снижаются сегодня утром после существенного повышения днём ранее. Трейдеров беспокоит вероятность дальнейшего подъёма ставок Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком, что может негативно сказаться на спросе на топливо.

Как пишет finmarket.ru, руководство Федрезерва в среду приняло решение не менять диапазон базовой ставки (5-5,25% годовых), однако сигнализировало о вероятности дальнейшего её повышения в текущем году для сдерживания роста потребительских цен.

ЕЦБ, как и прогнозировалось, повысил по итогам заседания в четверг все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов - до максимальных уровней за 22 года. При этом президент банка Кристин Лагард заявила, что поставленные цели в борьбе с инфляцией всё ещё не достигнуты. По её словам, центробанк «с большой вероятностью» вновь поднимет ставки в июле.

По данным Московской биржи, доллар США был стабилен в самом начале торгов, рубль не менялся в ожидании новых драйверов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 83,7975 рубля (+4,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 16,36 копейки ниже уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 83,8811 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подрос на 13,11 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 16,48 копейки и составил 91,7523 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 8 копеек, евро подскочил на 78,58 копейки.

Курс доллара в пятницу утром растёт к другим основным валютам, таким как евро и иена, пока рынки оценивают итоги ряда заседаний мировых ЦБ, свидетельствуют данные торгов.

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