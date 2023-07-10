Нефтяные цены снижаются, курс доллара США растёт к основным мировым валютам

Нефтяные цены снижаются сегодня утром после рекордного за 3 месяца подъёма по итогам минувшей недели. За прошлую неделю Brent поднялась в цене на 4,1%, WTI - на 4,6%.

Как пишет finmarket.ru, позитивными факторами для нефтяного рынка стали данные о третьем подряд недельном сокращении запасов в США и новость о продлении добровольного снижения добычи Саудовской Аравией.

Коммерческие резервы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,5 млн баррелей. Эксперты, опрошенные «S&P Global Commodity Insights», в среднем прогнозировали сокращение на 3,6 млн баррелей.

Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объёме 1 млн баррелей в сутки на август. Таким образом, в августе производство в стране останется на уровне около 9 млн б/с.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги небольшим повышением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,4325 рубля (+18,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 25,54 копейки ниже уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,5207 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подорожал на 27,07 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 19,54 копейки и составил 100,1546 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 16,72 копейки, евро подорожал на 33,71 копейки.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США растёт к основным мировым валютам. Инвесторы продолжают оценивать данные о состоянии американского рынка труда, опубликованные на прошлой неделе, и их возможное влияние на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы.