Детские выплаты назначат по новым правиламБолее 11000 сигов появились в Княжегубском водохранилище благодаря АО «ММТП»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)10.07.23 10:30

Нефтяные цены снижаются, курс доллара США растёт к основным мировым валютам

Нефтяные цены снижаются сегодня утром после рекордного за 3 месяца подъёма по итогам минувшей недели. За прошлую неделю Brent поднялась в цене на 4,1%, WTI - на 4,6%.

Как пишет finmarket.ru, позитивными факторами для нефтяного рынка стали данные о третьем подряд недельном сокращении запасов в США и новость о продлении добровольного снижения добычи Саудовской Аравией.

Коммерческие резервы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,5 млн баррелей. Эксперты, опрошенные «S&P Global Commodity Insights», в среднем прогнозировали сокращение на 3,6 млн баррелей.

Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объёме 1 млн баррелей в сутки на август. Таким образом, в августе производство в стране останется на уровне около 9 млн б/с.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги небольшим повышением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,4325 рубля (+18,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 25,54 копейки ниже уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,5207 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подорожал на 27,07 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 19,54 копейки и составил 100,1546 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 16,72 копейки, евро подорожал на 33,71 копейки.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США растёт к основным мировым валютам. Инвесторы продолжают оценивать данные о состоянии американского рынка труда, опубликованные на прошлой неделе, и их возможное влияние на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области сохраняется острая нехватка медиков
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Дмитрий
06.07.23 14:36
Здравствуйте!! Похожая ситуация была у меня! Накануне праздников, Дня всех Влюбленных и 23 февраля, по объявлению на Авито, решил приобрести крабов! Откликнулся парень, сказал что доставит свежих, тол
Комментарий к новости:Тимур Иващенко, адвокат Мурманской коллегии адвокатов: о законной ловле краба в Мурманской области, или Одна поучительная история лицензионной ловли деликатесов
Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
Комментарий к новости:ОАО «Мурманэнергосбыт» разъясняет: за высокие платежи за тепло по «факту» отвечают приборы учёта и мороз
-Правовая консультация (18+)Что делать при задержке зарплаты? Ответ знают эксперты «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)15:00«Русский в космосе». Научно-популярная программа (12+)15:30«Марафон желаний». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Детские выплаты назначат по новым правилам-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены снижаются, курс доллара США растёт к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)+15%: Кольская АЭС выработала более 5 млрд кВт·ч электроэнергии за первое полугодие 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 июля-PRO Нефть и газ (18+)Чем заняты титаны в Белокаменке, или Здесь создаётся будущая экономика России-PRO Законы (18+)Физические лица могут регистрировать свой товарный знак
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика