Нефтяные цены снижаются, курс доллара США умеренно колеблется к основным мировым валютам

Сегодня нефтяные цены снижаются с утра после умеренного роста цен по итогам предыдущей сессии на данных о сокращении запасов продуктов нефтепереработки в США.

Как пишет finmarket.ru, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,09 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,6 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина упали на 4,41 млн баррелей, дистиллятов - на 1,39 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,27 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на «NYMEX» нефть, сократились на 688 тысяч баррелей после роста на 522 тысячи баррелей неделей ранее.

Негативным фактором для рынка нефти остаётся укрепление курса доллара США, а также опасения излишка предложения топлива на мировом рынке.

«Победа Дональда Трампа на президентских выборах подстегнула опасения, что его благосклонное отношение к энергетическому сектору приведёт к росту добычи в США, причём добыча за время его президентства может обновить исторические максимумы», - отметил управляющий партнёр «SPI Asset Management» Стивен Иннес.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно колеблется к основным мировым валютам утром, завершая неделю значительным ростом.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,14%. За последние пять сессий индикатор прибавил 1,7%.

Инвесторы оценивают статданные из США, указавшие на сокращение числа первичных заявок на пособия по безработице до минимума с мая и на ускорение роста цен производителей. Как стало известно накануне, индекс цен производителей (PPI) в Штатах в октябре вырос на 2,4% в годовом выражении вместо ожидавшегося аналитиками подъёма на 2,3%. Темпы роста ускорились с 1,9% в сентябре.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл отметил, что такие статданные указывают на хорошее состояние американской экономики, что позволяет руководству центробанка осторожно подходить к смягчению денежно-кредитной политики.

«Экономика не посылает сигналов о том, что нам нужно спешить со снижением ставок, - заявил он. - Сила, которую мы наблюдаем в экономике, даёт нам возможность подойти к решениям (о ставке) с осторожностью».

После заявлений Пауэлла оценка рынком вероятности снижения ставки на декабрьском заседании ФРС опустилась до 60% с 80% днём ранее.

Евро по данным на 9.26 мск стоил $1,0537 по сравнению с $1,0530 на закрытие прошлой сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 95,79/100,25 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 23 копейки, средний курс продажи упал на 20 копеек. Лучшие курсы покупки составили 98,55-98,45 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 98,32-98,42 рубля за доллар.

Китайский юань растёт в начале торгов на Московской бирже, рубль дешевеет на фоне рисков введения новых антироссийских санкций. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,7905 рубля (+7,55 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 13,09 копейки выше уровня действующего официального курса.