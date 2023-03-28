Нефтяные цены снижаются, курс евро к доллару растёт

Нефтяные цены снижаются сегодня утром в ходе торгов после достижения днём ранее максимальных отметок за последние две недели.

«Хрустальный шар, который был затуманен банковским кризисом, теперь показывает возможность получения прибыли на нефтяном рынке», - полагает управляющий директор «Velandera Energy Partners» Маниш Радж. По его словам, «после беспорядочной распродажи в середине марта начало преобладать более холодное мышление, поскольку трейдеры рассматривают падение цен на нефть как хорошую точку для входа на рынок», сообщает «MarketWatch».

Как пишет finmarket.ru, однако аналитики продолжают опасаться возможности рецессии в экономике США, что оказывает сдерживающее влияние на рынок, сообщает «Trading Economics».

По данным Московской биржи, в самом начале торгов рубль был стабилен в ожидании новых заметных сигналов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 76,645 рубля (-3,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 7,88 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 76,649 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар потерял 3,1 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 9,66 копейки и составил 82,7466 рубля. К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 8,28 копейки, евро - на 45,53 копейки.

Курс евро во вторник утром растёт к доллару, оставаясь в плюсе второй день подряд, свидетельствуют данные торгов.