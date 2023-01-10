Нефтяные цены снижаются, курс валюты РФ перешёл к снижению

Сегодня нефтяные цены снижаются в ходе торгов после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Как пишет finmarket.ru, давление на нефтяной рынок оказали «ястребиные» заявления представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, пишет «Trading Economics». Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что, по её мнению, американскому Центробанку придётся поднять ставку выше 5% для борьбы с инфляцией.

«Я думаю, что уровень выше 5% является абсолютно вероятным», - заявила она в интервью «The Wall Street Journal».

Её коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также подтвердил ранее высказанное мнение, что ставка будет повышена до более 5%. В настоящее время её диапазон составляет 4,25-4,5%.

Инвесторы также соблюдают осторожность в преддверии Нового года по лунному календарю, опасаясь, что увеличение числа поездок граждан Китая может привести к росту заболеваемости коронавирусом в мире, отмечает «Trading Economics».

По данным Московской биржи, курс валюты РФ перешёл к снижению к доллару после столь же слабого роста на старте и теряет к юаню и евро: доллар торгуется около 70 рублей, юань по 10,26 рубля, евро – по 74,90 рубля.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.08 мск растёт на 5 копеек, до 70,04 рубля, юаня — на 4 копейки, до 10,26 рубля, евро – на 46 копеек, до 74,90 рубля. На старте торгов доллар дешевел к рублю на 5 копеек.

В ходе сегодняшних торгов доллар США снижается по отношению к евро и японской иене и растёт в паре с фунтом стерлингов.