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Мурманская область. Арктика (16+)12.08.22 10:30

Нефтяные цены снижаются после уверенного роста, доллар США стабилен в паре с евро

Нефтяные цены снижаются сегодня после уверенного роста по итогам предыдущих торгов.

Как сообщает finmarket.ru, Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне повысило на 380 тысяч б/с, до 99,7 млн б/с, прогноз спроса на нефть в 2022 году, следует из ежемесячного отчёта агентства. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает рост спроса на нефть в мире на 2,1 млн б/с относительно прошлого года.

Также агентство повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году до 101,8 млн б/с, при этом оценка роста потребления сохранилась на уровне 2,1 млн б/с.

Мировые поставки нефти в июле достигли постпандемийного максимума на фоне увеличения добычи странами ОПЕК+, а также значительного восстановления индустрии после техобслуживания в ряде регионов, следует из отчета МЭА.

Тем временем ОПЕК в собственном ежемесячном отчёте понизила прогноз роста спроса на нефть в текущем году на 0,3 млн баррелей в сутки - до 3,1 млн б/с из-за некоторых региональных изменений. Таким образом в 2022 году, по оценке организации, потребление нефти составит 100,03 млн б/с, а не 100,3 млн б/с, как ожидалось ранее. ОПЕК по-прежнему считает, что этот прогноз предполагает «здоровый» спрос на энергоресурс, отмечается в сообщении.

На этом фоне доллар США стабилен в паре с евро. Давление на доллар на этой неделе оказали в том числе и опубликованные в среду статистические данные о динамике потребительских цен в США в июле, которые заставили участников рынка предположить, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет ужесточать денежно-кредитную политику менее агрессивными темпами.

Между тем ряд представителей руководства ФРС дали понять, что регулятор не планирует прекращать повышать ставку в ближайшей перспективе.

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов пятницы стабилизируется: доллар торгуется около 60,7 рубля, евро — около 62,6 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.05 мск повышался на 6 копеек, до 60,73 рубля, евро снижался на 3 копейки, до 62,58 рубля.

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