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Мурманская область. Арктика (16+)28.10.22 10:30

Нефтяные цены снижаются, рубль не показывает ярко выраженной динамики

Сегодня нефтяные цены снижаются в ходе торгов после уверенного роста накануне. Как пишет finmarket.ru, несмотря на пятничное снижение, цены на нефть могут завершить неделю ростом на фоне резкого падения курса доллара, а также данных об экспорте США.

Между тем инвесторы сохраняют осторожность на фоне неопределенного прогноза спроса в связи с ростом инфляции, повышением процентных ставок и растущими рисками рецессии, пишет «Trading Economics».

Ранее на этой неделе стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,59 млн баррелей, тогда как опрошенные «Bloomberg» эксперты ожидали более умеренного роста - на 1,5 млн баррелей.

В докладе Минэнерго США также сообщалось, что товарные запасы бензина снизились на 1,48 млн баррелей, а резервы дистиллятов увеличились на 170 тысяч баррелей. Аналитики прогнозировали снижение по бензину на 1,5 млн баррелей, по дистиллятам - на 1 млн баррелей.

В самом начале торгов на Московской бирже доллара США изменялся незначительно, рубль не демонстрировал ярко выраженной динамики на фоне противоречивых факторов.

По данным Московской биржи, курс рубля на старте торговой сессии пятницы показывает рост к доллару, евро и юаню: доллар торгуется на уровне 61,55 рубля, евро — 61,51 рубля, юань — 8,47. К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 61,6627 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подешевел на 6,23 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился к последней сделке на 15,52 копейки - до 61,5448 руб. К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подрожала на 30,38 копейки, евро подешевел на 2,7 копейки.

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