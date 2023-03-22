Нефтяные цены снижаются, рубль перешёл к снижению

Нефтяные цены снижаются после повышения по итогам двух предыдущих сессий примерно на 4%. «Рынок взял передышку в преддверии заседания ФРС», - полагает аналитик «Saxo Capital Markets Pte» Чару Чанана. При этом она отмечает, что поддержку нефтяным ценам продолжают оказывать такие факторы, как снижение добычи в России и прогнозируемый рост спроса на топливо в Китае, сообщает «Bloomberg».

Как пишет finmarket.ru, вице-премьер Александр Новак вчера заявил, что РФ продлит действие решения о сокращении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до июня 2023 года. В начале февраля было объявлено, что в ответ на введение потолка цен на нефть с марта её производство будет снижено.

Мартовское заседание Федеральной резервной системы США будет проходить в условиях повышенной неопределенности, поскольку к высокой инфляции и низкой безработице прибавились ещё и банковские проблемы, отмечают аналитики.

Консенсус-прогноз предусматривает подъём базовой ставки на 25 базисных пунктов. Котировки фьючерсов на уровень ставки говорят о том, что трейдеры видят примерно 83-процентную вероятность такого шага. При этом многие экономисты, включая представителей ведущих банков Уолл-стрит, отозвали прогнозы на подъём ставки и теперь полагают, что Федрезерв возьмет паузу и не станет менять стоимость заимствований.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги ростом, рубль перешёл к снижению на фоне возобновившей падение нефти.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 76,84 рубля (+18,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 0,52 копейки выше уровня действующего официального курса. К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 76,9358 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подорожал на 27,58 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 19,84 копейки и составил 82,8009 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта прибавила 9,85 копейки, евро - на 25,81 копейки.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США по отношению к основным мировым валютам демонстрирует минимальные колебания в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии.