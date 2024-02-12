Нефтяные цены снижаются, рубль продемонстрирует негативную динамику

Нефтяные цены снижаются сегодня утром после роста более чем на 6% по итогам прошлой недели.

Как пишет finmarket.ru, «Trading Economics» предполагает, что на рынке происходит техническая коррекция. Как Brent, так и WTI на минувшей неделе подорожали на 6,3% на фоне напряженности на Ближнем Востоке, где продолжается конфликт между Израилем и ХАМАС. Кроме того, американские вооруженные силы нанесли ряд ударов по позициям йеменских хуситов.

Вместе с тем число нефтегазовых буровых установок в США по состоянию на 9 февраля достигло максимума с середины декабря, повысившись за неделю до 623 с 619, по данным «Baker Hughes».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги ростом.

Рубль продемонстрировал негативную динамику к американской валюте в первые минуты торгов на фоне снижения поддержки со стороны сырьевого рынка.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,19 рубля (+29,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 30,24 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,9868 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подрос на 8,68 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» прибавил 2 копейки и составил 98,04 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 9,67 копейки, евро - на 10,36 копейки.