Нефтяные цены снижаются, рубль сдаёт позиции под давлением преобладающего негатива на мировых рынках

Сегодня нефтяные цены снижаются четвертую сессию подряд на опасениях слишком агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Как пишет finmarket.ru, главным негативным фактором для нефтяного рынка на этой неделе стали «ястребиные» комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который допустил возможность ускорения темпов повышения процентных ставок. Инвесторы опасаются, что жёсткая политика ФРС может привести к рецессии в США, что в свою очередь скажется на спросе на топливо в крупнейшей экономике мира.

«Нефть снова оказалась под давлением из-за опасений повышения ставок Федрезерва», - отметил управляющий партнёр «SPI Asset Management» Стивен Иннес.

Сегодня будет обнародован отчёт о состоянии рынка труда США за февраль, который может повлиять на мнение руководителей американского ЦБ. Опрошенные «Trading Economics» аналитики прогнозируют, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,4%, а также рост числа рабочих мест в американской экономике на 205 тыс.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги укреплением, рубль сдаёт позиции под давлением преобладающего негатива на мировых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 75,97 рубля (+12,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 6,97 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 75,9192 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар прибавил 7,42 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 5,81 копейки и составил 80,3081 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 1,64 копейки, евро - на 17,09 копейки.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США практически не меняется к евро и фунту стерлингов, однако демонстрирует активный подъём в паре с иеной на итогах заседания Банка Японии.