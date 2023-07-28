Нефтяные цены снижаются, рубль стабилен в ожидании новых заметных стимулов к движению

Сегодня утром нефтяные цены снижаются, отступая от достигнутых вчера трехмесячных максимумов. Обе марки могут завершить в плюсе пятую неделю подряд.

Как пишет finmarket.ru, поддержку ценам на этой неделе оказали ожидания сокращения поставок и оптимизм по поводу роста мировой экономики, поскольку ведущие центробанки, судя по всему, приближаются к окончанию цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Цена Brent в начале следующего года вырастет до $90 за баррель, прогнозируют аналитики «Bank of America» под руководством Франсиско Бланша. «Звёзды наконец-то сходятся и указывают на рост цен на нефть в ближайшие кварталы. С точки зрения фундаментальных показателей, наши прогнозы для баланса спроса и предложения продолжают говорить о том, что нефтяной рынок серьёзно сузится в ближайшие 18 месяцев, а мировые запасы нефти сильно сократятся», - написали аналитики.

По данным Московской биржи, доллар США незначительно изменился в самом начале торгов, рубль стабилен в ожидании новых заметных стимулов к движению. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,6125 рубля (+1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 59 копеек выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,5303 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подешевел на 6,72 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 43,76 копейки и составил 99,5199 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 50,78 копейки, евро упал на 69,74 копейки.

В холе сегодняшних торгов курс доллара слабо меняется в парах с евро и фунтом, дешевеет к иене на итогах заседания Банка Японии.