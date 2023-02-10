Нефтяные цены снижаются, рубль в начале торгов теряет в стоимости против доллара

Нефтяные цены снижаются сегодня, но завершают неделю в плюсе.

Как сообщает finmarket.ru, с начала этой недели как Brent, так и WTI подорожали более чем на 5% на оптимизме в отношении перспектив спроса в Китае, который усилился после повышения Саудовской Аравией мартовских цен на основной сорт нефти, поставляемый в Азию.

В то же время, трейдеры опасаются, что затягивающееся ужесточение денежно-кредитной политики в США может ослабить экономику страны и, соответственно, потребление топлива.

Ранее на этой неделе сразу несколько руководителей американского ЦБ дали понять, что считают необходимым продолжать подъём базовой процентной ставки в США, поскольку борьба с высокой инфляцией ещё не завершена.

«Нефть продолжит дорожать, если опасения спада в экономике ослабнут, - отмечает аналитик «CITIC Futures Co.» Гуй Чэньси, слова которой приводит «Bloomberg». - Рынок надеется на повышение спроса на энергоносители, поскольку мы видим рост мобильности в Китае, а также в США и Европе».

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов теряет в стоимости против доллара, но прибавляет к юаню и евро: инвалюты торгуются на отметках 73,15, 10,76 и 78,36 рубля соответственно.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.03 мск повышается на 15 копеек, до 73,15 рубля, юаня — снижается на 1 копейку, до 10,76 рубля, евро – на 27 копеек, до 78,36 рубля.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов.