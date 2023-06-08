Нефтяные цены снижаются, стоимость доллара к основным мировым валютам падает

Сегодня нефтяные цены снижаются в связи с сохраняющимися опасениями в отношении перспектив спроса, сообщает finmarket.ru.

Рынки оценивают данные, опубликованные днём ранее. Так, управление энергетической информации минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 июня, снизились на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,3%, — до 459,2 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали роста запасов на 1 миллион баррелей.

Также в среду была опубликована статистика по Китаю, который является одним из крупнейших мировых импортеров нефти. Экспорт Китая в годовом выражении в мае упал на 7,5%, хотя аналитики ожидали сокращения лишь на 0,4%. Импорт снизился на 4,5% вместо ожидавшихся 8%.

«Текущее ценовое движение явно отражает масштабные макроэкономические проблемы», — сказал агентству «Блумберг» рыночный аналитик «Saxo Capital Markets Pte» в Сингапуре Чару Чанана.

По данным Московской биржи доллар США находился в боковом коридоре в самом начале торгов, рубль «взял паузу» после снижения в предыдущую сессию в ожидании ключевых событий. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,93 рубля (-5 копеек к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 47,19 копейки выше уровня действующего официального курса.

Через час торгов доллар начал дорожать, евро тоже растёт. К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 82,0626 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подрос на 8,26 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 31,17 копейки и составил 87,9617 рубля.

К официальному курсу американская валюта подскочила на 60,45 копейки, евро - на 79,66 копейки.

Стоимость доллара к основным мировым валютам в четверг утром снижается, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы проявляют осторожность, ожидая выход макростатистики по США и еврозоне.