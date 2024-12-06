Нефтяные цены стабилизировались, а доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов

Нефтяные цены стабилизировались утром на торгах после прошедшего накануне министерского заседания ОПЕК+, на котором было принято решение о дальнейшей отсрочке планирующегося увеличения добычи.

Как пишет finmarket.ru, ОПЕК+ в четверг приняла решение о продлении действующих на 2025 год квот ещё и на 2026 год. При этом увеличение квоты ОАЭ на 300 тысяч баррелей в сутки, которое должно было произойти с января по сентябрь 2025 года, теперь будет осуществляться с апреля 2025 года по сентябрь 2026 года.

Кроме того, восемь стран-добровольцев (Great 8 - Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Россия и Оман) приняли решение продлить свои ограничения по добыче, которые действуют дополнительно к квотам, на 1,65 млн б/с - до конца 2026 года, а ограничения на 2,2 млн б/с продлить на весь первый квартал 2025 года, а затем постепенно отменять их до сентября 2026 года.

Решение ОПЕК+ является позитивным фактором для нефтяного рынка, поскольку оно показывает, что альянс «дисциплинированно подходит к управлению балансом спроса и предложения, а не пытается вернуть больше нефти на рынок», отмечает Грег Райд из «Westwood Holdings Group», слова которого приводит «Market Watch».

Между тем, аналитик «Capital Economics» Дэвид Оксли полагает, что решение об отсрочке наращивания добычи «даёт альянсу некоторое время, однако, в условиях слабого мирового спроса он может оказаться в том же самом положении, как и сейчас, через три месяца».

Доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов на торгах в пятницу, дешевеет в паре с иеной.

Внимание трейдеров в пятницу направлено на отчёт минтруда США о безработице за ноябрь, который может повлиять на декабрьское решение Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит «Trading Economics», предполагает увеличение числа рабочих мест в стране в прошлом месяце на 200 тысяч и повышение безработицы до 4,2% с 4,1%.

Опубликованные накануне данные минтруда показали более существенный, чем ожидалось, рост числа новых заявок на пособие по безработице в США.

В настоящее время трейдеры оценивают в 71% вероятность снижения американским ЦБ базовой процентной ставки на декабрьском заседании против 66,5% неделей ранее. Более слабые, чем ожидается, данные по рынку труда за ноябрь увеличат шансы на очередное смягчение денежно-кредитной политики в США, отмечают эксперты.

По состоянию на 9.09 мск за евро давали $1,0572 по сравнению с $1,0586 на закрытие предыдущей сессии. Трейдеры продолжают следить за политической ситуацией во Франции. Депутаты нижней палаты парламента страны в среду вечером вынесли вотум недоверия правительству Мишеля Барнье, который позднее подал прошение об отставке. Президент Франции Эмманюэль Макрон проводит консультации, чтобы подобрать нового главу правительства.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 96,49/102,89 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 105 копеек, средний курс продажи упал на 144 копейки. Лучшие курсы покупки составили 99-98,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 100-100,1 рубля за доллар.

Китайский юань дешевеет в начале торгов на Московской бирже, рубль активно укрепляется на фоне стабильной ситуации на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,7125 рубля (-21,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 42,74 копейки ниже уровня действующего официального курса.