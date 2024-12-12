Нефтяные цены стабилизировались, доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов

Нефтяные цены стабильны утром после уверенного подъёма по итогам предыдущей сессии.

Как отмечает finmarket.ru, в среду нефтяной рынок вырос на сообщениях СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти.

Этой стратегии Штаты «ранее избегали, опасаясь скачка мировых цен на нефть», отмечает управляющий партнер «SPI Asset Management» Стивен Иннес. Однако теперь «более смелые меры кажутся жизнеспособными, поскольку стоимость нефти сдерживается глобальным избытком предложения», говорит эксперт, мнение которого приводит «Market Watch».

Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали снижение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,42 млн баррелей. Между тем, товарные запасы бензина выросли на 5,09 млн баррелей, дистиллятов - на 3,24 млн баррелей.

ОПЕК в среду четвертый раз подряд понизила оценку роста спроса на нефть в 2024 году - теперь сразу на 210 тысяч баррелей в сутки - до 1,61 млн б/с, оценка роста на 2025г ухудшена на 90 тысяч б/с, до 1,45 млн б/с. Как говорится в ежемесячном отчете организации, теперь ожидается, что в нынешнем году спрос на нефть составит 103,82 млн б/с, а в 2025 году - 105,27 млн б/с.

Сегодня Международное энергетическое агентство также обнародует ежемесячный прогноз для нефтяного рынка.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов, укрепляется в паре с иеной.

Статданные, опубликованные накануне, показали небольшое усиление инфляции в США, как и ожидали инвесторы. Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре увеличились на 2,7% относительно того же месяца прошлого года после подъёма на 2,6% в октябре, сообщило министерство труда страны. Консенсус-прогнозы аналитиков, опрошенных «Market Watch» и «Trading Economics», также предполагали ускорение инфляции в США в ноябре до 2,7%.

Потребительские цены без учёта стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 3,3% в годовом выражении, что совпало с октябрьской динамикой показателя, а также средним прогнозом рынка.

Статданные утвердили трейдеров во мнении о том, что Федеральная резервная система (ФРС) опустит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании 17-18 декабря, отмечает «Trading Economics». Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, такая вероятность оценивается рынком почти в 100%.

Сегодня трейдеры ждут публикации данных о ценах производителей в США за прошлый месяц, а также заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Европейский регулятор в очередной раз понизит все три основные процентные ставки на 25 б.п. по итогам декабрьского заседания, прогнозируют аналитики и участники рынка.

По состоянию на 9.19 мск за евро давали $1,0505 по сравнению с $1,0496 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 99,71/106,17 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 3 копейки, средний курс продажи упал на 12 копеек. Лучшие курсы покупки составили 103,2-103,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 100-100,1 рубля за доллар.

Китайский юань растёт на Московской бирже утром в четверг, рубль дешевеет на фоне стабильной нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,0005 рубля (+7,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14,66 копейки выше уровня действующего официального курса.