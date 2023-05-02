Нефтяные цены стабильны, курс рубля не показывает значимых изменений

Нефтяные цены стабильны сегодня утром после снижения накануне на возросших опасениях сокращения спроса.

Как пишет finmarket.ru, инвесторы ждут очередного подъёма базовой процентной ставки Федеральной резервной системой на этой неделе, беспокоясь, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США спровоцирует глобальную рецессию, отмечает «Market Watch».

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая снизился в апреле до минимальных за 4 месяца 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. PMI в апреле опустился ниже этой отметки впервые с декабря.

В апреле нефть Brent подешевела на 0,3%, WTI - подорожала на 1,5%.

Доллар США незначительно изменялся в самом начале торгов на Московской бирже, рубль не проявил ощутимых изменений в ожидании новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 80,32 рубля (+6,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 19,18 копейки ниже уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 80,3325 рубля. По отношению к последней сделке 28 апреля доллар подорожал на 8,25 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» упал на 35,92 копейки и составил 88,3158 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России с 29 апреля, американская валюта подешевела на 17,68 копейки, евро - на 5,54 копейки.