Нефтяные цены умеренно поднимаются, американская валюта и евро подорожали

Нефтяные цены умеренно поднимаются сегодня утром, продолжая начавшийся днем ранее рост на данных о резком падении нефтяных резервов в Соединенных Штатах.

Как пишет finmarket.ru, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 9,23 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Падение стало максимальным с середины августа прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,15 млн баррелей, по данным «Trading Economics».

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 2 млн баррелей за неделю, которая завершилась 19 января. Показатель падает не менее чем на 2 млн баррелей вторую неделю подряд.

Добыча нефти в Штатах упала на 1 млн баррелей в сутки на прошлой неделе, до 12,3 млн б/с, из-за холодов в Северной Дакоте, вызвавших перебои в работе нефтяных скважин. Неделей ранее объём добычи достигал исторического максимума.

«В этом отчёте проявились большие цифры и временные факторы», - отметил старший аналитик «Kpler» Мэтт Смит.

«На прошлой неделе экстремальная погода ударила по добыче и нефтепереработке, и оба показателя резко упали, но будут восстанавливаться в ближайшие недели, - добавил он. - Падение запасов нефти отражает спрос на бензин. Рынок встряхнули, как снежный шар, и ему потребуется несколько недель, чтобы успокоиться».

По данным Московской биржи, доллар США чуть прибавил в самом начале торгов, рубль менялся слабо в отсутствие новых торговых идей.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,68 рубля (+7,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 39,71 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 88,591 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар просел на 1,65 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 22,15 копейки и составил 96,386 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 30,81 копейки, евро - на 22,03 копейки.