Нефтяные цены умеренно поднимаются, к официальному курсу американская валюта и евро дорожают

Нефтяные цены умеренно поднимаются сегодня утром после роста по итогам предыдущей сессии, вызванного падением курса доллара.

Как пишет finmarket.ru, накануне стало известно, что темпы роста потребительских цен в США замедлились до 3% в июне с 4% в мае, обновив минимум с марта 2021 года. Аналитики в среднем ожидали снижения до 3,1%.

Нефтетрейдеры следят за снижением инфляционного давления, поскольку в результате этого у Федеральной резервной системы (ФРС) может исчезнуть потребность в дальнейшем повышении процентных ставок, а значит «текущие позитивные условия в экономике могут сохраниться в течение некоторого времени», отметил старший стратег «SIA Wealth Management» Колин Чешински.

«Это помогло повысить ожидания относительно спроса, в то время как предложение со стороны Саудовской Аравии и России остаётся сниженным», - добавил он.

Перспектива скорого прекращения цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США обрушила курса доллара, что оказало поддержку ценам на сырьевые товары. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, накануне рухнул на 1,2%, обновив минимум более чем за год.

Не смог помешать тренду и отчёт Минэнерго США, указавший на резкий рост запасов нефти в стране на прошлой неделе - почти на 6 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками повышения на 483 тысяч баррелей.

Товарные запасы бензина практически не изменились, а запасы дистиллятов повысились на 4,815 млн баррелей. Эксперты, опрошенные «Trading Economics», в среднем прогнозировали снижение показателей на 727 тысяч баррелей и 262 тысячи баррелей соответственно.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на «Nymex» нефть, уменьшились за неделю на 1,605 млн баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США дорожал в самом начале торгов, рубль снижался на фоне неопределенности с российскими бюджетными показателями, а также в отсутствие позитивных новостей.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,27 рубля. (+39,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 64,47 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,1523 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар прибавил 27,98 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подскочил на 57,19 копейки и составил 101,4994 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 52,7 копейки, евро - на 1,61 рубля.

Курс доллара к мировым валютам в четверг утром продолжает снижаться после выхода днём ранее данных о замедлении инфляции в США в июне, свидетельствуют данные торгов.