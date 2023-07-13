В Мурманске ожидается сильная жара, а по региону – IV–V класс пожарной опасностиКак мурманские компании оценивают своё положение на рынке труда в ближайшей перспективе
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)13.07.23 10:30

Нефтяные цены умеренно поднимаются, к официальному курсу американская валюта и евро дорожают

Нефтяные цены умеренно поднимаются сегодня утром после роста по итогам предыдущей сессии, вызванного падением курса доллара.

Как пишет finmarket.ru, накануне стало известно, что темпы роста потребительских цен в США замедлились до 3% в июне с 4% в мае, обновив минимум с марта 2021 года. Аналитики в среднем ожидали снижения до 3,1%.

Нефтетрейдеры следят за снижением инфляционного давления, поскольку в результате этого у Федеральной резервной системы (ФРС) может исчезнуть потребность в дальнейшем повышении процентных ставок, а значит «текущие позитивные условия в экономике могут сохраниться в течение некоторого времени», отметил старший стратег «SIA Wealth Management» Колин Чешински.

«Это помогло повысить ожидания относительно спроса, в то время как предложение со стороны Саудовской Аравии и России остаётся сниженным», - добавил он.

Перспектива скорого прекращения цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США обрушила курса доллара, что оказало поддержку ценам на сырьевые товары. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, накануне рухнул на 1,2%, обновив минимум более чем за год.

Не смог помешать тренду и отчёт Минэнерго США, указавший на резкий рост запасов нефти в стране на прошлой неделе - почти на 6 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками повышения на 483 тысяч баррелей.

Товарные запасы бензина практически не изменились, а запасы дистиллятов повысились на 4,815 млн баррелей. Эксперты, опрошенные «Trading Economics», в среднем прогнозировали снижение показателей на 727 тысяч баррелей и 262 тысячи баррелей соответственно.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на «Nymex» нефть, уменьшились за неделю на 1,605 млн баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США дорожал в самом начале торгов, рубль снижался на фоне неопределенности с российскими бюджетными показателями, а также в отсутствие позитивных новостей.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,27 рубля. (+39,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 64,47 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,1523 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар прибавил 27,98 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подскочил на 57,19 копейки и составил 101,4994 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 52,7 копейки, евро - на 1,61 рубля.

Курс доллара к мировым валютам в четверг утром продолжает снижаться после выхода днём ранее данных о замедлении инфляции в США в июне, свидетельствуют данные торгов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Запрягаем ветер за Полярным кругом
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Дмитрий
06.07.23 14:36
Здравствуйте!! Похожая ситуация была у меня! Накануне праздников, Дня всех Влюбленных и 23 февраля, по объявлению на Авито, решил приобрести крабов! Откликнулся парень, сказал что доставит свежих, тол
Комментарий к новости:Тимур Иващенко, адвокат Мурманской коллегии адвокатов: о законной ловле краба в Мурманской области, или Одна поучительная история лицензионной ловли деликатесов
Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
Комментарий к новости:ОАО «Мурманэнергосбыт» разъясняет: за высокие платежи за тепло по «факту» отвечают приборы учёта и мороз
-Правовая консультация (18+)Что делать при задержке зарплаты? Ответ знают эксперты «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире16:05«Территория Ирбиса». Документальный фильм, 2 серия (12+)16:45«Ступени Победы». Документальный цикл (12+)17:30«Ученые люди». Научно-популярная программа, серия 8 (12+)
-PRO Деньги (16+)Всё про работу в охране: плюсы, минусы, подводные камни-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены умеренно поднимаются, к официальному курсу американская валюта и евро дорожают-PRO Энергетику (18+)Запрягаем ветер за Полярным кругом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 июля-PRO Нефть и газ (18+)Чем заняты титаны в Белокаменке, или Здесь создаётся будущая экономика России-PRO Законы (18+)Физические лица могут регистрировать свой товарный знак
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика