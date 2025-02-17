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Мурманская область. Арктика (16+)17.02.25 10:30

Нефтяные цены умеренно поднимаются, курс доллара США слабо колеблется

Нефтяные цены умеренно поднимаются сегодня утром, восстанавливаясь после снижения в пятницу. Как отмечает finmarket.ru, за прошлую неделю Brent подорожал на 0,1%, а WTI снизилась на 0,4%, завершив в минусе четвертую неделю подряд.

В центре внимания рынков по-прежнему находятся заявления президента США Дональда Трампа в сфере внешней торговли и то, как принимаемые им меры могут сказаться на предложении и спросе на топливо.

«Угрозы новых пошлин остаются существенным риском для мирового спроса», - отметил старший рыночный аналитик «Exinity» Хан Тан.

Тем временем министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Штаты хотят сократить экспорт иранской нефти в десять раз, а также рассказал о готовности ввести дополнительные санкции против российской энергетики.

Между тем данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на одну и составило 481 единицу. Число газовых установок также повысилось на одну, до 101 единицы.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо колеблется в парах с евро и фунтом стерлингов, а также существенно снижается к японской иене.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,04%. За последние пять сессий индикатор потерял 1,4%.

Участники рынка продолжают оценивать слабые статданные по американской экономике, повышающие вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системы. Так, на прошлой неделе стало известно, что розничные продажи в США в январе упали на 0,9% относительно предыдущего месяца, тогда как аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,2%.

На этой неделе инвесторы ждут публикации протокола последнего заседания Федрезерва, на котором регулятор ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых.

Евро по данным на 9.08 мск стоил $1,0490 по сравнению с $1,0492 на закрытие торгов в пятницу.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,16/98,67 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 200 копеек, средний курс продажи вырос на 130 копеек. Лучшие курсы покупки составили 94,5-94,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 96,78-96,88 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно снижается на Московской бирже утром в понедельник, рубль слегка дорожает на фоне немного укрепляющейся нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,469 рубля (-0,6 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 10,22 копейки выше уровня действующего официального курса.

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