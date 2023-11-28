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Мурманская область. Арктика (16+)28.11.23 10:30

Нефтяные цены умеренно поднимаются, рубль стабилен в условиях отсутствия заметных драйверов к движению

Нефтяные цены умеренно поднимаются сегодня утром после снижения днём ранее.

Как сообщает finmarket.ru, в центре внимания участников рынка остаётся встреча министров стран ОПЕК+, которая состоится 30 ноября. Она была перенесена с 26 ноября, как пишут СМИ, из-за разногласий внутри группы.

Встреча ОПЕК+ станет самым важным событием этой недели «не только потому, что любое решение будет иметь прямые последствия для цен и инфляции, но и из-за того, что заседание уже было отложено на четыре дня», отметил старший аналитик «OANDA» Крейг Эрлам.

Старший аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн предупредил, что желание Анголы и Нигерии добывать больше нефти, о котором писали в прессе, может вызвать раздражение Саудовской Аравии, и страна откажется от добровольных сокращений производства, «наводнив мировой рынок нефти».

Участники рынка видят 68-процентную вероятность того, что ОПЕК не станет менять целевые показатели добычи на ближайшем заседании и 25-процентный шанс, что она будет увеличена, по данным инструмента «OPEC Watch Tool» от «CME Group».

По данным Московской биржи, доллар США слабо менялся в самом начале торгов, рубль стабилен в условиях отсутствия заметных драйверов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,79 рубля (-1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 8,55 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 88,7649 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар просел на 4,01 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 6,05 копейки и составил 97,3355 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 6,04 копейки, евро - на 17,61 копейки.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется к евро и фунту стерлингов, умеренно дешевеет к иене и австралийскому доллару.

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