Нефтяные цены умеренно поднимаются, рубль укрепляется перед заседанием Банка России по ключевой ставке

Нефтяные цены умеренно поднимаются с утра, реагируя на сильные статданные из США и стимулы в Китае.

Как пишет finmarket.ru, накануне стало известно, что американский ВВП, согласно предварительным данным, увеличился на 2,8% в пересчёте на годовые темпы после повышения на 1,4% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит «Trading Economics», предполагал увеличение ВВП на 2%.

Тем временем Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг провёл незапланированное заседание, по итогам которого снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,3% годовых с 2,5%.

В начале недели цены на нефть падали до минимумов за полтора месяца, однако многие аналитики отмечали, что снижение будет временным, и в третьем квартале котировки будут получать поддержку за счёт дефицита предложения топлива на мировом рынке.

«Когда цены на нефть отходят от фундаментальных показателей и слепо следуют за остальными рынками, мы выбираем другой путь», - отметил управляющий директор «Velandera Energy Partners» Маниш Радж. По его словам, негативная динамика ранее была вызвана уходом инвесторов от рисковых активов.

В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо дешевеет к основным мировым валютам, инвесторы оценивают данные о росте американской экономики во втором квартале и ждут новых данных об инфляции.

По состоянию на 9.15 мск за евро давали $1,0852 по сравнению с $1,0846 на закрытие сессии в четверг, евро прибавил 0,06%.

Статданные, опубликованные в четверг, показали резкое ускорение темпов увеличения ВВП США во II квартале. Американская экономика в апреле-июне выросла на 2,8% в пересчёте на годовые темпы после повышения на 1,4% в предыдущем квартале.

Сегодня трейдеры ждут публикации отчёта о доходах и расходах американцев за июнь, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). По оценкам аналитиков, рост этого показателя в июне замедлился до 2,5% с 2,6% в мае.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,63/88,8 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 62 копейки, средний курс продажи вырос на 8 копеек.

Лучшие курсы покупки составили 86-85,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 87-87,1 рубля за доллар.

Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром в пятницу. Рубль укрепляется перед заседанием Банка России по ключевой ставке и перед единым днём уплаты налогов в июле.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,6835 рубля (-8,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,73 копейки ниже уровня действующего официального курса.