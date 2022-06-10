В Междуречье пройдёт фестиваль молока и фермерской продукцииФНПР настаивает на увеличении зарплаты молодёжи на Севере
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)10.06.22 10:30

Нефтяные цены умеренно снижаются, а рубль слабо укрепляется

Сегодня утром нефтяные цены умеренно снижаются, завершив предыдущую сессию в небольшом минусе из-за опасений по поводу введения новых локдаунов в Китае. Власти Шанхая, отменившие локдаун в начале июня, объявили о намерении закрыть семь районов города в субботу для проведения массового тестирования на COVID-19, сообщает агентство «Bloomberg». Новые ограничения ставят под вопрос перспективы восстановления спроса на нефть в КНР, отмечают эксперты.

Как пишет finmarket.ru, тем временем ранее Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,02 млн баррелей, при этом товарные резервы бензина снизились на 812 тысяч баррелей.

«Сложно ожидать снижения цен на нефть в ближайшие месяцы, поскольку рынок бензина, видимо, будет продолжать сжиматься по мере того, как летний автомобильный сезон входит в активную фазу», - сказал аналитик «ING» Уоррен Паттерсон.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара умеренно опускается к основным мировым валютам, участники рынка с нетерпением ждут публикации данных об инфляции в США за май. Курс евро в пятницу утром коррекционно растёт по отношению к доллару после снижения почти на 1% днём ранее, свидетельствуют данные торгов.

Позднее в пятницу будут опубликованы данные по инфляции в США, которые могут оказать влияние на курс доллара к евро. Аналитики полагают, что потребительские цены в стране по итогам мая в годовом выражении выросли на 8,3%, как и в апреле.

Рубль в начале торгов пятницы слабо укрепляется к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.07 мск снижается на 5 копеек — до 59,30 рубля, евро теряет 68 копеек, до 62,62 рубля. На старте торгов при этом доллар демонстрировал небольшой рост.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
Комментарий к новости:Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире14:30Мультфильмы (0+/6+)15:30«Курская битва. Время побеждать». Документальный цикл (12+)16:10«Последнее дело Вареного». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 9,50% годовых-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены умеренно снижаются, а рубль слабо укрепляется-PRO Энергетику (18+)Отопительный период 2021/2022 гг. завершился в штатном режиме, аварий на объектах жилищного фонда и социальной сферы не зафиксировано-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 10 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В регионе изменились правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах и правила охраны жизни людей на воде
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика