Нефтяные цены умеренно снижаются, а рубль слабо укрепляется

Сегодня утром нефтяные цены умеренно снижаются, завершив предыдущую сессию в небольшом минусе из-за опасений по поводу введения новых локдаунов в Китае. Власти Шанхая, отменившие локдаун в начале июня, объявили о намерении закрыть семь районов города в субботу для проведения массового тестирования на COVID-19, сообщает агентство «Bloomberg». Новые ограничения ставят под вопрос перспективы восстановления спроса на нефть в КНР, отмечают эксперты.

Как пишет finmarket.ru, тем временем ранее Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,02 млн баррелей, при этом товарные резервы бензина снизились на 812 тысяч баррелей.

«Сложно ожидать снижения цен на нефть в ближайшие месяцы, поскольку рынок бензина, видимо, будет продолжать сжиматься по мере того, как летний автомобильный сезон входит в активную фазу», - сказал аналитик «ING» Уоррен Паттерсон.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара умеренно опускается к основным мировым валютам, участники рынка с нетерпением ждут публикации данных об инфляции в США за май. Курс евро в пятницу утром коррекционно растёт по отношению к доллару после снижения почти на 1% днём ранее, свидетельствуют данные торгов.

Позднее в пятницу будут опубликованы данные по инфляции в США, которые могут оказать влияние на курс доллара к евро. Аналитики полагают, что потребительские цены в стране по итогам мая в годовом выражении выросли на 8,3%, как и в апреле.

Рубль в начале торгов пятницы слабо укрепляется к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.07 мск снижается на 5 копеек — до 59,30 рубля, евро теряет 68 копеек, до 62,62 рубля. На старте торгов при этом доллар демонстрировал небольшой рост.