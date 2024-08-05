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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.24 10:30

Нефтяные цены умеренно снижаются, доллар США укрепляется в парах с евро и фунтом стерлингов, но демонстрирует резкое падение к японской нацвалюте

Нефтяные цены умеренно снижаются сегодня утром после падения по итогам четвертой недели подряд.

Как сообщает finmarket.ru, минувшая неделя была волатильной для нефти: сначала топливо дорожало на новости об убийстве главы политического бюро палестинского движения «ХАМАС» Исмаила Хании в Тегеране, однако затем перешло к снижению.

«Рынок достаточно сдержанно отреагировал на события на Ближнем Востоке, - отметил экономист «Capital Economics» Джо Махер. - Несмотря на очевидное нарастание напряженности, инвесторы смотрят на ситуацию относительно оптимистично».

Между тем данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США не изменилось и составило 482 единицы. Число газовых установок понизилось на три и составило 98.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется в парах с евро и фунтом стерлингов, но демонстрирует резкое падение к японской нацвалюте на ожиданиях, что ЦБ Японии продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, а Федеральная резервная система вскоре приступит к смягчению.

На прошлой неделе Банк Японии повысил ключевую процентную ставку до 0,25% и анонсировал сокращение ежемесячных объёмов выкупа облигаций. Большинство аналитиков полагает, что это решение знаменует начало процесса нормализации денежно-кредитной политики и до конца текущего фингода (по март 2025г) мы увидим ещё два повышения ставки.

В частности, в пятницу стало известно, что число рабочих мест в американской экономике в июле увеличилось всего на 114 тысяч после подъёма на 179 тысяч месяцем ранее, а безработица в Штатах выросла до максимальных с октября 2021 года 4,3%.

Тем временем ряд слабых статданных из США вселил в рынок уверенность, что Федрезерв в сентябре снизит ключевую процентную ставку, причём некоторые эксперты допускают, что снижение составит не привычные 25 базисных пунктов, а сразу 50 б.п.

По состоянию на 9.18 мск за евро давали $1,0904 по сравнению с $1,0911 на закрытие сессии в прошлую пятницу, евро теряет около 0,1%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы,  средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,63/88,03 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 48 копеек, средний курс продажи упал на 62 копейки. Лучшие курсы покупки составили 86,8-86,7 рубля  за доллар, лучшие курсы продажи 87,6-87,7 рубля за доллар.

Китайский юань повышается в начале торгов на Московской бирже, рубль слабеет на фоне активно дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,82 рубля (+6 копеек к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,07 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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