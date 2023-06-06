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Мурманская область. Арктика (16+)06.06.23 10:30

Нефтяные цены умеренно снижаются, курс доллара к другим основным мировым валютам незначительно снижается

Сегодня утром нефтяные цены умеренно снижаются после роста днём ранее на решении Саудовской Аравии сократить нефтедобычу.

Как пишет finmarket.ru, страны ОПЕК+ на заседании в Вене на минувших выходных приняли решение снизить совокупный уровень квот на добычу нефти ещё на 1,4 млн баррелей в сутки - до 40,46 млн баррелей. При этом Саудовская Аравия уже в текущем году дополнительно сократит добычу на 1 млн б/с.

Тем не менее некоторые аналитики предупреждают, что новые ограничения могут не оказать существенного влияния на уровень добычи, поскольку производство нефти в других странах альянса ОПЕК+, включая Россию, Нигерию и Анголу, по-прежнему остаётся высоким, а ОАЭ и вовсе увеличила цель добычи на следующий год.

Кроме того, Саудовская Аравия в июле повысит цены на нефть с поставкой во все регионы. Как говорится в сообщении госкомпании «Saudi Aramco», стоимость нефти для США и региона Северо-Западной Европы увеличится на $0,9 за баррель, а для покупателей из государств Средиземноморья цены вырастут на $0,6 за баррель.

Нефть с поставкой в страны Азии подорожает в следующем месяце на $0,45 за баррель. В результате марка Arab Light будет стоить на $3 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай. Это максимальный уровень за последние полгода.

По данным Московской биржи, доллар США повышался в самом начале торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,14 рубля (+19 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 18,69 копейки ниже уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 81,1654 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подорожал на 21,29 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 23,72 копейки и составил 87,0322 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 16,4 копейки, евро почти не изменился (+0,04 копейки).

Курс доллара к другим основным мировым валютам во вторник утром незначительно снижается, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы проявляют осторожность, продолжая оценивать перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

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