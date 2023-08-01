Нефтяные цены умеренно снижаются, рубль уступает позиции доллару и евро

Нефтяные цены умеренно снижаются сегодня утром.

Как пишет finmarket.ru, по итогам июля цена Brent подскочила на 14,2%, максимальными темпами с мая прошлого года, сообщает «MarketWatch». Стоимость WTI выросла на 15,8%, что стало лучшим месячным приростом с января 2022 года. После такого повышения WTI нивелировала падение с начала года, тогда как Brent в 2023 году потеряла порядка 1%.

Поддержку ценам на нефть оказали ожидания дефицита на мировом рынке топлива во втором полугодии на фоне сокращения поставок со стороны стран ОПЕК+.

Кроме того, позитивным фактором стали хорошие макроэкономические статданные из крупнейших экономик мира.

«Мир ждёт, что США частично компенсируют сокращение добычи в России и Саудовской Аравии, однако данные по количеству буровых установок говорят о том, что американские нефтепроизводители не спешат наращивать производство. Мы может увидеть стабильный дефицит на рынке в ближайшее время», - написал глава отдела исследований «Schneider Electric» Робби Фрейзер. «Кроме того, хотя страхи рецессии никуда не делись, большинство экономических опросов и инструментов измерения настроений потребителей указывает на улучшение ситуации, что обычно приводит к повышению спроса на бензин и авиатопливо», - добавил эксперт.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги ростом, рубль уступает позиции с учётом ослабевших импульсов оптимизма на мировых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,98 рубля (+37,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 38,77 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,0241 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подорожал на 42,16 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 43,99 копейки и составил 101,2349 рубля.

К официальному курсу американская валюта подскочила на 43,18 копейки, евро - на 29,21 копейки.

Курс евро незначительно снижается к доллару во вторник утром перед публикацией ряда макроэкономических данных по Европе, свидетельствуют данные торгов.